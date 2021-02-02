Любовь без границ: как обычный юноша стал для девушки в инвалидном кресле лучшим другом и мужем

Яна и Владимир счастливы вместе. Фото: из архива героини публикации

Жительница Ростова-на-Дону, 23-летняя Яна Кулькова, с детства страдает тяжким заболеванием. У нее спинально-мышечная атрофия. Это генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. Девушка прикована к инвалидному креслу и с каждым днем ее состояние только ухудшается.

Владимир женился на Яне наперекор мнению родителей. Фото: из архива героини публикации

Но, несмотря на свой недуг, она считает себя счастливым человеком. Ведь у нее получилось встретить настоящую любовь, которая уже проверена временем и жизненными неурядицами.

Яна познакомилась с будущим мужем семь лет назад в социальной сети. Девушка в одном из городских пабликов написала, что хотела бы познакомиться с адекватным парнем. И ей пришел следующий ответ от Владимира: «Возможно, я адекватный, но, боюсь, староват для тебя».

- Так и завязалось наше знакомство. В переписке рассказывали друг другу о себе, касались тем о музыке. А через пару месяцев онлайн-бесед Вова предложил встретиться, - рассказывает ростовчанка.

И только тогда Яна сказала мужчине, что прикована к инвалидному креслу. Девушка была уверена, что это оттолкнет Владимира. Но он лишь коротко ответил: «Тем более надо встретиться».

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Перед встречей вживую девушка сильно волновалась.

- Меня на тот момент только выписали из больницы. Я не могла даже сидеть и держать голову. Но Владимир все же приехал в гости. Я думала, мы поболтаем полчаса, но проговорили не меньше двух часов, - вспоминает 23-летняя ростовчанка.

Встреча прошла успешно, однако Яна сомневалась в том, что второе свидание состоится.

Яна страдает редким генетическим заболеванием. Фото: из архива героини публикации

«СТАЛ ДЛЯ МЕНЯ ВСЕМ»

Ее опасения не подтвердились. Владимир постоянно навещал девушку, помогал ее бабушке ухаживать за Яной.

- Учил меня сидеть, держать голову. Так пролетело два года, - рассказывает «Комсомольской правде – Ростов» Яна.

А потом пара решила узаконить отношения. Как такового предложения с розами и кольцом Владимир не делал.

- Мы общались довольно долго, и оба понимали, к чему идут эти отношения. И вот как-то за ужином просто решили расписаться. Вова стал для меня всем, и решение зарегистрировать брак не вызывало ни малейшего сомнения, - отмечает Яна.

Свадьба была скромной. После загса посидели в ресторане. Приглашенных было не больше 20-ти человек - только самые близкие, родители Владимира не пришли.

- Вова не сказал им про свадьбу, так как знал, что они не одобрят его выбор, - рассказала ростовчанка.

Яна, несмотря на болезнь, остается жизнерадостным и целеустремленным человеком. Фото: из архива героини публикации

Со дня бракосочетания прошло уже пять лет. За эти годы было всякое. За это время Вова видел своих отца и мать лишь один раз – на ток-шоу. Сейчас они изредка созваниваются. Родители так и не смирились с выбором сына.

Но одно осталось неизменным – любовь между супругами.

Сейчас, когда бабушки Яны не стало, забота о жене легла целиком на плечи Владимира, так же, как и все бытовые вопросы.

- В магазин муж не ходит. Онлайн-доставка выручает. Но есть, конечно, готовит. О ссорах между нами не может быть и речи. Ведь у нас, кроме друг друга, никого больше нет, - подытожила Яна.

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