Что скрывает мат: почему люди бранятся рассказала ростовский психолог

3 февраля считается Днем борьбы ненормативной лексикой Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В среду, 3 февраля, отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Засилье нецензурной брани в нашей жизни велико. Мало того, что в быту мы все выражаемся с разной степенью «красноречия». Сегодня ненормативная лексика проникла и в литературу, и в кино.

О том, так ли плохо выражаться матерным словами, «Комсомолке» рассказала психолог из Ростова-на-Дону.

МАСКИРУЕТ СТРАХ?

Эксперт сразу отметила, что речь пойдет не о тех случаях, когда человек разговаривает бранью, а лишь о тех ситуациях, когда «крепкое» словцо вырвалось случайно.

Как подчеркнула Карине Арустамян, обычно мат используют в экстренных ситуациях, когда человек испытывает такие чувства как злость, гнев и реже – обиду.

- Когда мы злимся, мы выражаемся достаточно агрессивно. Вопрос лишь в том, что есть люди, которые, когда злы, не нуждаются в употреблении мата, - говорит специалист, - а есть те, кто начинает перебирать весь накопленный за годы словарный запас табуированных слов. Тогда мы говорим о таком чувстве как страх. Чем больше брани, тем больше человек напуган сложившейся ситуацией. И вот тут уже брань прикрывает наш испуг и неуверенность в своих силах.

Карине Арустамян рассказала о том, почему люди ругаются матов. Фото: из архива героини публикации

КОГДА СОВСЕМ НЕ К МЕСТУ

Дальше специалист объяснила, что с психологической точки зрения значит, если человек браниться не к месту.

- К примеру, человек выразился матом при первом знакомстве, на свидании или в театре, это говорит о его неуверенности, - продолжает эксперт. - То есть за матом мы прячем свое ранимое «Я», которое боится быть недостаточно хорошим, современным и крутым. То есть мы материмся для того, чтобы самоутвердится. И все это - не от бескультурья или от избытка сил. Это в нас говорит безотчетный страх и страх собственной не самодостаточности.

А ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?

При этом психолог уверена – порой, бывает уместно выразиться одним словом и крепко, это поможет спустить пар.

- Поделюсь с вами экспериментом, о котором слышала не так давно, - озвучила Карине. - Студентов заставили погрузить руки в ледяную воду и держать их как можно дольше. Одной группе людей было разрешено в ходе эксперимента нецензурно выражаться, а вот второй половине - запрещено. Таким образом, было выявлено, что у студентов, которые могли выругаться, болевой порог в несколько раз был превышен, поэтому они смогли продержать руки в ледяной воде дольше, чем те, кому было нельзя. Отсюда вывод - когда человек употребляет матерные слова, в его мозг поступает сигнал, и в итоге вырабатывается серотонин, который становиться своего рода обезболивающим.

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