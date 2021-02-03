На время, пока шло следствие, Владислава Шульгу отправили под домашний арест. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что известно о судьбе главного фигуранта по делу массового отравления таллием в Таганроге. Инженера-конструктора оборонного завода, обвиняли в том, что он мог отравить своих коллег на предприятии, якобы подсыпая яд в большие 19-литровые бутыли с питьевой водой.

ТРИ ДЕСЯТКА ПОСТРАДАВШИХ

Эта история началась с того, что в декабре 2017 года ведущий конструктор предприятия почувствовал себя плохо. Он мучился от сильной головной боли, тошноты, рвоты, головокружения, болей в животе и в мышцах. Был госпитализирован.

Но уже следом, уже 4 января 2018 года с похожими симптомами к врачам обратились еще шесть сотрудников завода. И к вышеперечисленным симптомам у всех добавилось еще и аномальное выпадение волос.

Вскоре пришли анализы, показавшие, что в организме всех пострадавших обнаружен яд - таллий! Стало понятно, что речь идет о массовом отравлении на одном из самых крупных, стратегически важных предприятий. Причем, общее число пострадавших достигло свыше трех десятков человек. Нескольких сотрудников госпитализировали.

ПОКАЗАНИЯ - ПОД ДАВЛЕНИЕМ

После многочисленных проверок было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. И вскоре по подозрению в этом преступлении был задержан 38-летний инженер-конструктор этого авиазавода. Сначала он дал признательные показания. Выходило, что таллий подсыпал, желая отомстить некоторым из сотрудников за обиды. Например, с одним из коллег у него вышел конфликт на парковке у завода из-за поврежденного зеркала заднего вида на автомобиле… Но потом инженер от своих показаний отказался, заявив, что они были даны под давлением. И он якобы вообще не имеет отношения к этому массовому отравлению. На время следствия Владислав был отпущен на подписку о невыезде.

А ЧТО СЕЙЧАС

Как сообщила «Комсомольской правде-Ростов» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, Владиславу Шульге было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью сразу по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации - 111, 112 и 115. Максимальное наказание - до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время дело направлено в суд Таганрога. Процесс начался еще в прошлом году, но продолжается в настоящее время.

Как удалось узнать корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» вину в предъявленном ему обвинении в массовом отравлении сотрудников авиазавода, Владислав по-прежнему категорически не признает.

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