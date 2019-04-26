"В следкоме был, оружие не брал!": Главного фигуранта по делу массового отравления таллием в Таганроге заподозрили в краже пистолета следователя

Очень неожиданное продолжение получило расследование массового отравления сотрудников ТАНТК им Бериева. Главный подозреваемый, который находится под подпиской о невыезде (он, напомним, вину свою не признает) сообщил в личном блоге об обыске якобы в связи с кражей оружия.

- Ко мне заявилась целая группа из Ростова-на-Дону в составе пятерых оперативников и одного кинолога с собакой, - написал Владислав Шульга в блоге на сайте "Мой Таганрог" (авторский стиль и пунктуация сохранены). - И решили провести у меня обыск! Угрожали что если "не верну то что взял у следователя - обыски будут через день". Как вы думаете, что же я мог взять? По мнению полиции, я, во время посещения ростовского Следственного Комитета 10 апреля 2019 года, украл у следователя пистолет!)) При этом, приезжали они, согласно постановлению на обыск, всё же по "таллиевому" делу, "с целью изъять средства связи". Не взяли ничего, а оставили только беспорядок и угрозы возбуждения нового дела.

Квартира Шульги после обыска. Фото: "Мой Таганрог"

По словам мужчины, он действительно был в следственном комитете, но с другой целью - знакомился психиатрической экспертизой (полностью вменяемый и психически здоров).

- Обыск - намек на то, что следствие пытается закрепить версию основанную на выбитой из меня явке с повинной, - утверждает подозреваемый.

Квартира главного подозреваемого в странном деле массового отравления таллием. Фото "Мой Таганрог"

Напомним, инженер предприятия ТАНТК им Бериева Владислав Шульга подозревается в отравлении 28 человек. Сначала он признал свою вину, заявив якобы, что решил поквитаться с другим сотрудником - юристом, из-за которого остался без водительских прав. Они случайно столкнулись на дороге, при этом Шульга уехал на своей старой «Волги», а юрист сообщил о ДТП в автоинспекцию. Был суд, который на год лишил подозреваемого прав. Вот он решил отомстить. Таллий получил из старой пайки, которая давно лежала в гараже, а яд подбросил в бутыль с питьевой водой. Но потом отказался от своих слов.

Несмотря на то, что прошло столько времени, окончательно не ясны обстоятельства этого странного отравления людей.

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