Врожденное заболевание: названа причина смерти подростка, который умер прямо во время урока в Ростовской области

Парню стало плохо прямо вовремя первого урока. Фото: Юрий ГУСЕВ

Установлена причина внезапной смерти 16-летнего десятиклассника одного из лицеев города Шахты.

Известно, что еще 20 января подростку внезапно стало плохо прямо на уроке физики. Подросток ответил на вопросы учителя, а потом внезапно потерял сознание. Учителя немедленно вызвали скорую, а пока ехали врачи пытались оказать ребенку помощь своими силами. Прибывшие медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но, увы, несмотря на все их усилия, юноша скончался.

Говорят, десятиклассник был одним из сыновей известного в городе бизнесмена, владельца ресторана. Парень активно занимался спортом, у него были успехи в легкой атлетике, он становился призером городских соревнований. Его любили и уважали учителя, ровесники. То, произошло, безусловно, стало для всех потрясением…

Следственный комитет по городу Шахты начал доследственную проверку этой трагедии. Но с самого начала сотрудники правоохранительных органов высказывали предположение, что эта внезапная, потрясшая всех смерть не носит криминальный характер.

И вот теперь, как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах, появились результаты экспертизы. Исследование показало, что юноша погиб из-за разрыва аорты.

- Проблемы с аортой могут быть случайной находкой во время диспансеризации, - говорят специалисты. - Человек может какое-то время не подозревать, что у него не все хорошо с соединительной тканью аорты. Скорее всего, у парня это было врожденным заболеванием.

Несмотря на это, проверка по факту произошедшего пока продолжается.