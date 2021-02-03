Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 февраля 2021 года: еще 370 человек заразились опасным вирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 370 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 3 февраля прирост за сутки - 370 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 64 437 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 370 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 199 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 677 дончан. Выздороветь удалось 54 152 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1533. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 47 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (142), Батайске (12), Гукове (12), Таганроге (11), Новошахтинске (10), Азовском (10), Неклиновском (9), Тацинском (9) районах, Новочеркасске (8), Белокалитвинском (8), Морозовском (7), Тарасовском (7), Чертковском (7), Зерноградском (6), Зимовниковском (6), Сальском (6) районах, Звереве (5), Шахтах (5), Верхнедонском (5), Константиновском (5), Матвеево-Курганском (5), Миллеровском (5), Шолоховском (5) районах, Каменске-Шахтинском (4), Волгодонском (4), Егорлыкском (4), Красносулинском (4), Мясниковском (4), Пролетарском (4), Ремонтненском (4), Цимлянском (4) районах, Азове (3), Аксайском (3), Багаевском (3), Кагальницком (3), Обливском (3), Орловском (3), Веселовском (2), Каменском (2), Кашарском (2), Октябрьском (2), Семикаракорском (2) районах, Донецке (1), Боковском (1), Песчанокопском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,6% - от 46 до 65 лет, 20,5% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 5,1% - дети. В стационарах содержатся 2 303 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин, две по 63 года, 67, 68, 72, 75, 82, 85, 91 лет, и 13 мужчин – 54, два по 66 лет, 67, 68, два по 71 году, 73, 76, два по 79 лет, два по 81 году, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 8 881 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 657,87 тысячи исследований.

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