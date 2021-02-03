Теплый пасмурный день ждет ростовчан 3 феврадя

В Ростове ожидается густой туман Фото: Алексей ФОКИН

В донской столице разразившиеся вчера магнитные бури еще недолго побушуют ночью, а затем погода сменится густым туманом, при котором на расстоянии 300 метров ничего не разглядеть.

В утренние часы будет довольно тепло - от плюс 5 до плюс 8 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 10 до плюс 12 градусов. А к вечеру температура снова немного понизится от плюс 7 до плюс 8 градусов. В среду, 3 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять переменная облачность. По прогнозам синоптиков, небольшой дождь возможен только к вечеру.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, юго-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 755-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 82 до 99 процентов.

Небольшие магнитные бури будут бушевать в Ростове лишь только ночью..

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Под вечер возможен небольшой дождь.

АЛЛО!

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