Трагедия произошла недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Фото: МЧС.

Что известно о падении Boeing в Ростове-на-Дону, который разбился почти пять лет с десятками пассажиров на борту. 19 марта 2016 года самолет авиакомпании «Fly Dubai» врезался в землю на скорости более 600 километров в час. В этот момент на борту находись 55 пассажиров и семь членов экипажа — все они погибли.

Лайнер упал немного левее от взлетно-посадочной полосы старого аэропорта. В первые минуты находившиеся в аэропорту люди начали выбегать на улицу, приняв яркую вспышку и сильный удар за взрыв. Лишь спустя некоторое время выяснилось, что произошла авиакатастрофа. Аэропорт закрыли, в здание пускали лишь близких погибших, сотрудников аэропорта и экстренных служб.

Высказывались предположения, что к катастрофе привели сложные метеоусловия. Boeing не смог приземлиться с первого раза, ушел на второй круг и разбился при повторном заходе. Кроме того, появились сообщения, что пилоты компании работают по сложному графику и сильно устают. В 2019 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет по итогам расследования трагедии. По словам специалистов, самолет упал из-за допущенных экипажем ошибок.

— Катастрофа самолета Boeing произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании, — говорится в документе.

Родственникам погибших выплатили компенсации, однако многие не согласились с его размером. Так, В 2017 и 2018 они подали в суд на компанию Fly Dubai. Позже более 30 семей пошли на мировое соглашение с ответчиком.

Осенью прошлого года стало известно, что другие родственники погибших возобновили переговоры с юристами перевозчика по поводу мирного урегулирования конфликта. Тогда такое решение объяснялось тем, что многие истцы находятся уже в преклонном возрасте. Кроме того, одна из женщин скончалась, так и не дождавшись решения суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону началось прощание с погибшими в авиакатастрофе «Боинга»

Выдача останков тел пассажиров потерпевшего крушение лайнера продолжается. (Подробности)

Катастрофа Боинга в Ростове-на-Дону: ошибка пилота, "сдвиг ветра" или отказ техники?

Ужасная трагедия унесла жизни 62 человека. (Подробности)

Три года со дня крушения «Боинга» в Ростове-на-Дону: Выводы следствия не озвучены, FlyDubai согласилась на условия по компенсациям

В авиакатастрофе 19 марта 2016 года погибли 62 человека: «КП» впервые публикует отчет МАК по хронологии трагедии. (Подробности)