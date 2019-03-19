Три года со дня крушения «Боинга» в Ростове-на-Дону: Выводы следствия не озвучены, FlyDubai согласилась на условия по компенсациям

В нынешний вторник, 19 марта, исполняется ровно три года страшной трагедии, которая произошла в теперь уже бывшем аэропорту Ростова-на-Дону, когда ранним утром в крушении «Боинга», летевшего из Дубая в южную столицу погибли 62 человека: 55 пассажиров и семь членов экипажа.

АВИАКАТАСТРОФА: ЛАЙНЕР ВОТКНУЛСЯ В ЗЕМЛЮ НА СКОРОСТИ БОЛЕЕ 600 КМ/Ч

Все случилось в 3 часа 42 минуты утра 19 марта 2016 года. Самолет, ведомый на посадку капитаном Аристосом Сократусом, на скорости более 600 км/ч воткнулся в землю.

Вот, как это описывается в докладе МАК, который мы сегодня публикуем без купюр:

«18 марта 2016 года на самолете Боинг B737-800 регистрационный номер A6-FDN авиакомпании FlyDubai выполнялся рейс FDB 981 по маршруту Дубай — Ростов-на-Дону. Рейс выполнял экипаж в составе командира воздушного судна и второго пилота (данные о профессиональной подготовке обоих см. ниже. - прим. ред.).

Предполетная подготовка к вылету была выполнена командиром воздушного судна самостоятельно по системе briefing.

Прогнозируемая и фактическая погода по маршруту полета, аэродрому Ростов-на-Дону и запасным аэродромам, Краснодар и Волгоград, не препятствовала выполнению полетного задания и соответствовала условиям для полета.

В 21.37 (мск) экипаж самолета произвел взлет с аэродрома Дубай.

Полет по маршруту Дубай — Ростов-на-Дону проходил на эшелоне FL360 (36000 футов или 10972 метра. - прим. ред.) в штатном режиме.

"Боинг" длительное время кружил над регионом, собираясь на второй круг. Фото: Отчет МАК.

В 00.42 при выполнении захода на посадку на аэродроме Ростов-на-Дону с посадочным курсом 218 градусов экипаж рейса FDB 981, сообщив диспетчеру о наличии «сдвига ветра» по прямой ушел на второй круг с набором высоты до эшелона FL50 (1500 метров), далее набором высоты эшелона FL80 (2450 метров) и выходом в зону ожидания. При наличии в зоне ожидании (командир) доложил о наличии слабого обледенения и запросил у диспетчера подхода разрешение набрать эшелон FL150 (4550 метров).

Диспетчерами подхода и круга экипажу рейса FDB 981 при полете в зоне ожидания неоднократно передавалась информация о текущей фактической погоде, в том числе о «сдвиге ветра».

В 03.23 экипаж запросил разрешение на снижение для повторного захода на посадку.

Заход на посадку, как и предыдущий, выполнялся экипажем в «директорном» режиме после выключения на высоте около 600 метров автопилота и автомата тяги без существенных отклонений от глиссады.

В процессе захода на посадку (по материалам расшифровки самописцев) за 4,5 км от взлетно-посадочной полосы на высоте 220 метров экипаж принял решение об уходе на второй круг и инициировал набор высоты с вертикальной скоростью до 20 метров в секунду (72 км/ч) с выводом двигателей на максимальный взлетный режим.

Взлетно-посадочная полоса ростовского аэропорта после крушения (фото вверху) и схема разброса фрагментов воздушного судна на земле. Фото: отчет МАК.

Одной из возможных причин принятия решения на уход могло быть увеличение индикаторной скорости на 20 узлов (до 176 узлов) в течение трех секунд, что могло свидетельствовать о «сдвиге ветра».

На высоте примерно 600 метров после достижения угла тангажа в 18 градусов (это отклонение оси самолета относительно поверхности земли. - прим. ред.) пилотирующий пилот отклонил штурвал «от себя», что привело к уменьшению вертикальной нагрузки, росту поступательной скорости и, как следствие, автоматической уборке закрылков с 15 до 10 градусов на скорости более 200 узлов.

Кратковременное уменьшение режима двигателей в течение 3 секунд привело к уменьшению скорости и выпуску закрылков на 15 градусов, однако последующие действия экипажа по возвращению максимального взлетного режима создали условия для возрастания скорости и повторной уборки закрылков до 10 градусов. В этом положении закрылки оставались до столкновения с землей.

Пилотирующий пилот отклонением штурвала «на себя» продолжил набор высоты с вертикальной скоростью до 16 метров в секунду (57,6 км/ч).

На высоте 900 метров одновременно с очередной отдачей штурвала «от себя» стабилизатор самолета был отклонен на пикирование с -2,5 градуса до +2,5 градуса: на записи бортового параметрического самописца зарегистрирован сигнал перекладки стабилизатора на пикирование в течение 12 секунд от переключателя на штурвале, при этом на речевом самописце прослушивается характерный звук вращения колеса управления стабилизатором, расположенного на центральном пульте кабины самолета.

Вследствие чего самолет из набора высоты примерно с тысячи метров перешел в снижение с реализацией вертикальной перегрузки до -1 ед.

Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолета с землей.

В 3.41.49 (мск) самолет столкнулся со взлетно-посадочной полосой на удалении около 120 метров от входного торца на скорости более 600 км/ч и углом тангажа на пикирование более 50 градусов».

Конец цитаты...

РАССЛЕДОВАНИЕ: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ТАК И НЕ НАЗВАНЫ

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже три года, официальные выводы по расследованию авиакатстрофы до сих пор так и не озвучены.

Точно известно, однако, что оба «черных ящика» с рухнувшего «Боинга» были расшифрованы — уже через десять дней МАК сообщил, что, по результатам предварительного анализа информации бортовых самописцев, не было выявлено каких-либо отказов систем и агрегатов воздушного суда и его силовых установок.

Согласно справки, которая имеется в распоряжении «КП», Boeing B737-8KN под заводским №40241, был выпущен 19 января 2011 года — то есть, к моменту крушения он отработал ровно 5 лет и 2 месяца.

За это время борт налетал 21 552 часа, совершив 9420 посадок. Не ремонтировался ни разу.

Оба бортовых самописца давно расшифрована, однако выводы расследования почему-то до сих пор не озвучены. Фото: пресс-служба МАК.

Следственный комитет России буквально сразу же возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», в расследовании изначально принимала участие бригада из более чем полусотни сотрудников ведомства.

При этом версия о теракте была исключена уже на первоначальном этапе расследования, поскольку никаких следов взрывчатки обнаружено не было.

Между тем, уже в конце того же 2016-го практически наверняка стали известны обстоятельства трагедии — то, что, как говорится в отчете МАК, опубликованном выше, командир «Боинга» Аристос Сократус фактически сам воткнул многотонную машину в землю, перепутав, образно говоря, небо и землю.

А еще через год стало известно, что у специалистов возникли вопросы к системе Head-Up Display (HUD) — это система индикации параметров на стекле, которые видит перед собой пилот. Так вот, источники сообщали тогда, что следователи как раз намерены разобраться, собственно, откуда возникла ошибка Сократуса: то ли он сам напутал и принял роковое решение, то ли его ввела в заблуждение автоматика. Предполагалось, что собранные по крупицам фрагменты и данные расшифровки параметров с бортовых самописцев будут сверяться на заводе-изготовителе этой самой системы, а он находится в США.

Более того: случай с крушением рейса FDB 981 стал первым трагическим инцидентом, в котором фигурирует вероятность ошибки из-за HUD.

ЭКИПАЖ И ПАССАЖИРЫ РОКОВОГО РЕЙСА

Экипаж «Боинга» был поистине международным: семь человек из шести стран мира.

Командиром судна был 37-летний уроженец Кипра Аристос Сократус, выпускник Оксфордской авиационной академии: свидетельство пилота ему было выдано в Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре 2012-го, непосредственно на «Боинге-737-800» он успел налетать 4905 часов (из почти шести тысяч часов общего налета), из которых пятую часть — в качестве первого пилота.

Командир воздушного судна считался опытным пилотом. Фото: МЧС и соцсети.

У второго пилота опыта было намного меньше — всего тысяча сто часов, а свидетельство пилота она получил в конце октября 2014-го.

Большинство из пассажиров были жителями Ростовской области, большинство летали в ОАЭ на отдых, некоторые — семьями.

Так, например, из Дубая обратно в Ростов-на-Дону возвращалась молодая пара, Александр Божко и его невеста Ольга, отправившиеся в путешествие перед свадьбой, этим же рейсом летели семьи Веремеевских (Виталий, Наталья и их 6-летний сын Саша), Чистяковых (Олег, Виктория и 6-летний Кирилл), Цегельских (Павел, Светлана и 4-летний Даниил) и Копосовых (Павел, Людмила и две их дочери: 9-летняя Настя и 19-летняя Даша).

Тем же бортом возвращались домой главврач 2-й Областной больницы и депутат ЗС РО Игорь Пакус с супругой Галиной и супруга и дочь главы администрации Азовского района Валерия Бевзюка - Марина и Виктория.

КОМПЕНСАЦИИ И СКАНДАЛЫ

Первые компенсации родственникам погибших были выплачены, надо отдать должное, оперативно: от правительства Ростовской области - по 1 млн рублей из региональной казны, кроме того, по 200 тысяч выделили муниципальные бюджеты Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска и Азовского района.

FlyDubai сообщила о выплатах на погребение — по 135 тысяч рублей на каждого погибшего.

Через год поступила информация, что перевозчик направил 105 млн рублей в адрес родственников 52-х погибших, однако ряд семей отказались от этих выплат, сочтя их несправедливыми.

Родственники погибших не находили себе места от горя.Фото: REUTERS

Несколько раз различные юристы объявляли о намерениях отстаивать интересы родственников погибших, не согласных с размером компенсаций от FlyDubai, но о результатах реальных судебных разбирательств, как правило, ничего затем не сообщалось.

И вот, буквально чуть больше месяца назад стало известно, что близкие 34-х погибших пришли к мировому соглашению с перевозчиком, придя с ним к компромиссу о выплатах.

Экипаж и пассажиры трагического рейса Boeing 737. Вспомним всех поименно

Фоторепортаж с места авиакатастрофы в Ростове-на-Дону.

Соболезнуем родным и близким погибших.

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