Что стало с Инессой Тарвердиевой и прославившейся на всю страну семейной "Бандой амазонок"

Инесса Тарвердиева вернулась на место преступления, подробно рассказав следователям подробности убийств. Фото: оперативная съемка.

Что стало с Инессой Тарвердиевой, участницей печально прославившейся на всю стану семейной «банды амазонок». На их счету, как известно, серия убийств и дерзких вооруженных нападений на полицейских и простых граждан на Дону и Ставрополье.

ОРУДОВАЛИ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ

О банде, в которой активную роль играют женщины, заговорили летом 2009 года. Тогда под Ростовом, на трассе «Дон», возле поселка «Рассвет», нашли расстрелянную прямо в машине семью нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова. Поражала звериная жестокость, с которой действовали убийцы - застрелив Дмитрия и его супругу Ирину, их раненых детей - 11-летнюю дочь и семилетнего сына - добивали ножом.

Задержали «амазонок» не сразу, а в сентябре 2013 года. После очередной разбойничьей вылазки. Тогда в перестрелке с нарядом вневедомственной охраны главарь банды - гражданский муж Инессы, 35-летний стоматолог со Ставрополья Роман Подкопаев. Он был убит. Но перед этим успел застрелить одного из полицейских и ранить второго.

СУДЬЯ 4 ЧАСА ЗАЧИТЫВАЛ ПРИГОВОР

К тому времени за «амазонками» уже тянулся длиннющий кровавый след преступлений. Инесса, которой на тот момент было 42 года, с холодной улыбкой рассказывала на следственном эксперименте, как сама безжалостно расстреливала людей. К бандитским вылазкам она с Подкопаевым приобщили и ее старшую дочь от первого бака 25-летнюю Викторию. Младшую дочь разбойничья чета, тоже стала брать с собой. Но, установили, что девочка непосредственно в нападениях все же не участвовала.

Приговор по первому уголовному делу Инессе и ее родственникам по гражданскому мужу - чете Синельник (Анастасия Синельник - родная сестра Романа Подкопаева) Ростовский областной суд вынес в декабре 2019 года.

Судья зачитывал его четыре часа. Инессу, получившую в народе прозвище «кровавой», приговорили к 21-му году лишения свободы. Приговор она выслушала с ледяным спокойствием. Ее дочери Виктории назначили - 16 лет колонии. Анастасии Синельник - 19, ее мужу Сергею Синельник, бывшему гаишнику из Аксая - 20 лет колонии. Установлено, что он прикрывал банду, снабдил «амазонок» рацией, с помощью которой они могли прослушивать все переговоры разыскивающих банду силовиков. Что позволило «амазонкам» долгое время уходить безнаказанными после их кровавых злодеяний.

ХЛАДНОКРОВНА И СПОКОЙНА

Однако Инесса снова на скамье подсудимых в Ростовском областном суде. Вместе со своей семьей. И дает показания по второй серии своих преступных похождений. В один судебный процесс все они не уместились. И во втором, пожалуй, не меньше леденящих душу моментов. Из 98 вошедших в 16 томов эпизодов – 30 убийств! Остальные – кражи.

- Инесса по-прежнему очень хладнокровна и спокойно выступает перед присяжными, рассказывая о подробностях преступлений, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Ростовском областном суде. - Она тщательно следит за собой, содержась в местах лишения свободы и на процессе предстает неизменно аккуратной, с макияжем и с распущенными белокурыми волосами.

На одном из последних заседаний речь шла о кражах из домов у мирных граждан. Следующее заседание намечено на 9 февраля.

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