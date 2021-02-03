Что известно о судьбе погорельцев за Театральной площадь, где четыре года назад огнем уничтожены около ста домов

Это все, что осталось от дома, в котором когда-то жила семья офицера. Фото: предоставлено героем публикации

Около четырех лет прошло с того дня, когда в донской столице произошел крупнейший за всю историю донской столицы пожар. Тогда, в августе 2017 года, огнем был охвачен весь Театральный спуск.

В городе даже был введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб, а в тушении пожара принимали участие четыре вертолета, пожарное судно, две сотни единиц техники и более 450 спасателей.

Тогда дотла сгорели около 100 строений. Большинство пострадавших уже получили компенсацию и переехали в новые дома. Но, к сожалению, для не которых из погорельцев в этом вопросе точка еще не поставлена.

Так, полковник в отставке вместе с супругой и пожилыми родителями после пожара вынужден жить в дачном домике в садоводческом товариществе.

Владимир Васин надеется, что когда-нибудь дождется обещанных выплат. Фото: предоставлено героем публикации

57-летний Владимир Васин с семьей жил в квартире на улице Седова. Но многоквартирный дом, как и частные, был уничтожен огнем. Офицеру, его жене и пожилым родителям пришлось переехать на маленькую дачу без удобств.

При этом, как рассказал Владимир корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», администрация не отказывает в помощи, но из-за бюрократических процедур процесс сильно затянулся.

- Пока мы ждем выплат, обустраиваем, как умеем, дачу, - признается он. - Влез в долги. Около двух миллионов занял, чтобы сделать отопление. Туалет – на улице. И очень неудобно пожилым родителям. Теперь до поликлиники они добираются два часа.

Но семье верит и ждет, что рано или поздно, обязательства перед ними будут исполнены.

- И мы вновь будем жить, как люди. Из щелей не будет дуть зимой, а мои старики поведут отведенное им время в комфорте, - подытожил собеседник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три года со дня пожара за Театралкой: компенсации пострадавшим, поиск виновных, новые факты

Узнаем, насколько продвинулось расследование ужасной трагедии, куда переехали те, кто остался без крова, и что появится на месте выжженной земли (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.