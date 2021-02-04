Вся надежда на чужую печень: ростовчанин пять месяцев ждал пересадки жизненно важного органа

Операция по пересадке печени длилась 10 часов Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростовской области Александр Горбатов теперь празднует день рождения два раза в год. 51-летний водитель из Семикаракорска всегда любил жизнь во всех проявлениях. Обожал охоту и рыбалку. Но известие о том, что его жизнь может вот-вот оборваться, стало для мужчины громом среди ясного неба.

«ПЕЧЕНЬ НАДО ПЕРЕСАЖИВАТЬ»

Проблемы с печенью у Александра начались несколько лет назад. Но тогда он даже не думал, к чему это может привести.

- В 2006 году у меня был неспецифический язвенный колит, - вспоминает Александр. - Все вылечили, девять лет была ремиссия. А в 2015-м неважно себя почувствовал. Видимо, сказались последствия той болячки. Поехал на обследование в Ростов. Сдал анализы, оказалось, что какие-то показатели работы печени при норме в 50 у меня были 1 200. Об этом я узнал уже по дороге домой. Мне позвонила доктор, когда мои результаты были у нее на руках, и огорошила: «Давай, обратно - к нам ложись, подлечим».

Именно с этого разговора начался его долгий путь к здоровью. С тех пор мужчина периодически проходил курсы лечения, но улучшений так и не наступало. И вот, когда очередные анализы оказались крайне неутешительными, доктор поставила Александра перед фактом: «Печень надо пересаживать».

- Сказать, что я расстроился, ничего не сказать, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Ростов» Александр Горбатов. - Но, тем не менее, в депрессию не впал. Взял себя в руки и поехал в Ростовскую областную клиническую больницу. Знал, что только там мне могут помочь.

Мужчину сразу же поставили в лист ожидания. Александр до этого знать не знал, что это такое.

- А вот сейчас знаю, - пожимает плечами он. - Туда попадают только те, кто без трансплантации жить не сможет. С того момента началась и моя жизнь в режиме ожидания.

Александр признается, что старался жить, как и прежде. Надеялся, что все закончится хорошо. Но иногда бывали и моменты полного отчаянья.

Мужчина ждал орган пять месяцев

«ОТДАЛИ ДРУГОМУ»

По словам дончанина, жизненно важный орган для трансплантации могут найти уже и через пару суток после того, как имя пациента внесут в лист ожидания. Но можно и вовсе не дождаться донорской ткани. Тут уж как повезет.

- Но ты просто обязан всегда быть на связи, - делится мужчина, - ведь из больницы могут позвонить в любой момент и сказать, что появился донорский орган. И обязанность пациента через два часа после этого быть уже у врача.

К тому же необходимо строго следить за тем, чтобы нужные документы - паспорт, выписки, результаты анализов, полис и СНИЛС - были всегда под рукой. Чтобы батарея телефона была всегда заряжена, а сам он круглосуточно был в зоне доступа. А еще – всегда заправленный бензином исправный автомобиль. Ведь Александру из его родного Семикаракорска до Ростова ехать те самые два часа.

- Нюансов много, - говорит собеседник. - Познакомился с людьми с такой же проблемой. Один парень специально снимал квартиру около больницы. Другому подобрали орган, который подошел по всем показателям, но он в тот момент заболел гриппом. Поэтому печень отдали другому, а этого не стали оперировать из-за вируса.

После операции Александр Горбатов вновь вернулся к полноценной жизни. Фото: личный архив героя публикации

«О ТАКОМ СПРАШИВАТЬ НЕ ПРИНЯТО»

Для Александра режим ожидания затянулся на пять месяцев. За это время его дважды вызвали в больницу.

- В первый раз звонок раздался в два часа ночи, - вспоминает он. - Сказали: «Приезжай». Я помчался, доехал за два часа. Прошел все исследования, но печень не подошла. Конечно, расстроился сильно и поехал домой. Кстати, этот орган потом достался сразу двоим: печень была большая, и ее разделили.

Но уже второй вызов для мужчины стал счастливым.

- Я не задавался вопросами, кому принадлежал пересаженный мне орган и как умер этот человек, - признается Александр. - О таком спрашивать не принято. Возможно, была автокатастрофа. Но, так или иначе, меня прооперировали. Операция по трансплантации органа длилась десять (!) часов. Все прошло на ура, а мою благодарность врачам невозможно описать словами: они подарили мне жизнь!

Спустя месяц после пересадки Александра уже выписали из клиники. Перед тем, как лечь на стол хирурга, даже цвет лица у мужчины был желто-серым. А сейчас это розовощекий и полный сил крепкий мужчина.

- Низкий поклон докторам, которые подарили мне возможность видеть лица родных и просто дышать, - подытожил Александр.

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