«Мадам Плюшкина»: 89-летняя старушка забила хламом свою квартиру, переехав жить на лестничную клетку

Ростовчане жалуются на 89-летнюю бабушку, устроившую свалку у себя в квартире.

В Ростове-на-Дону недалеко от центра, на улице Барикадной, стоит старый многоподъездный дом. Во дворе ухожено: плитка, аккуратные лавочки и беседки, тут же детские площадки и мамочки, которые гуляют с детьми.

Однако внешняя красота не скрывает того, что происходит внутри. Кого не спроси, все знают, что в одном из подъездов на последнем, четвертом этаже, живет необычная бабушка. Мадам Плюшкина - так ее называют за спиной, стала знаменитостью после того, как поселилась на лестничной клетке около своей собственной квартиры. Попасть в жилище 89-летняя старушка просто не может, так как оно полностью завалено "очень нужными" вещами. "КП"- Ростов разбирается в ситуации.

Некоторое время назад подъезд был похож на помойку. Фото: сосед пенсионерк Дмитрий.

"Я - РЕБЕНОК ВОЙНЫ"

Чтобы пройти в подъезд звоним в случайную квартиру: пара гудков домофона и дверь открывают. Мы поднимаемся наверх. На лестничной клетке встречаем женщину - соседку той самой бабушки, которая сразу дает напутствие перед встречей с местной знаменитостью.

- Вы с ней поаккуратней. Она общается не со всеми. А на грязь - не обращайте внимание, у нас такое теперь постоянно, - предупреждает она. В воздухе сдавленный запах старого хлама, как на помойке. Поднимаемся еще на два этажа и видим картину: пожилая пенсионерка сидит на лестнице, есть хлеб и гладит кошку. Повсюду крошки, пятна и целые горы вещей.

Как выяснилось, ее зовут Галина Петровна. Совсем недавно - 6 февраля - ей исполнилось 89 лет. Родилась она в Ростове-на-Дону. В период Великой Отечественной войны получила ранение в голову, впала в кому, но выкарабкалась с того света.

- Я - ребенок войны, - тихо произносит старушка. - Работала военной медсестрой, пока не вышла на пенсию. Сейчас уже два месяца не получаю положенных мне выплат! У меня украли все документы. Воры пробрались через дыры в крыши.

Теперь подъезд для Галины Петровны и спальня, и прихожая. Фото: Дадаян Давид

"ИСПОЛЬЗУЮ КВАРТИРУ, КАК ЧЕРДАК"

Соседи говорят, что действительно лет шесть назад, у нее в квартире случился пожар. Даже видавшие виды огнеборцы были шокированы от увиденного: внутри - целые горы всевозможного хлама, ходить среди которого даже им было тяжело. Тогда-то о содержимом квартиры узнали все жильцы подъезда и забили тревогу. Они пытались вразумить бабушку выкинуть все на помойку, но та стояла на своем.

- Это все мои вещи! Я собирала их много лет и не отдам выкинуть все, - строго заявила старушка корреспонденту "КП". - Теперь я использую квартиру, как чердак. Храню там те свои ценности, что остались.

После чего Галина Петровна неохотно демонстрирует свои накопленные годами "богатства". Входная дверь в однокомнатную квартиру закрывается с трудом, что неудивительно. Внутри стеной - от пола до потолка - громоздятся сумки, куртки, сапоги, пакеты и даже еда.

Разговорившись, бабушка показала гнилую люстру, которые она нашла на помойке, разноцветные пластиковые стаканчики, покрытые грязью, как внутри, так и снаружи.

- Это я подбирала специально для внутреннего интерьера, чтобы было красиво! А вот мои почти новые сапоги. Надену, как только потеплеет, - замечает бабушка.

Квартира забита вещами до потолка. Фото: Дадаян Давид

"НЕУЖЕЛИ ВОТ ТАК И УМРУ?!"

В один момент вещей стало так много, что она уже не смогла пройти внутрь. Ей пришлось переехать на лестничную клетку, так как другого жилья нет. Теперь для нее это и спальня, и кухня, и санузел. Вместе с ней переселилась и породистая кошка, которая через маленькие щели под потолком все еще может протиснутся в квартиру.

- Иногда я думаю: неужели вот так и умру?! Недавно стала ходить в церковь, так как совсем потеряла надежду начать нормально жить, - с грустью говорит пенсионерка. - Были морозы, я чуть не замерзла здесь в подъезде. Нашла старую шубу на помойке и лежала под ней вместе с кошкой своей.

Галина Петровна призналась, что с родственниками почти не общается. Несколько лет назад во время родов у нее умерла дочь, сын - по тюрьмам. Единственная правнучка живет в Ростове, но с бабушкой видеться не хочет.

"ВЫСЕЛИТЬ ЕЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!"

В этот момент снизу стали доноситься голоса. Соседи стали выходить из квартир, услышав, что к бабуле кто-то пришел. Люди шептались и иногда комментировали ее слова.

- Мои соседи устроили надо мной суд, - уверяет бабушка. - Уже приходили из администрации, хотели меня в сумасшедший дом определить. А я не хочу. Я буду жить здесь - у себя. Я не сумасшедшая, вы же видите - я нормально разговариваю.

- Ага, конечно! По всему подъезду вонь стоит невероятная, дышать уже нечем! Мы задыхаемся, понимаете, Галина Петровна?! - оборвала ее возмущенная соседка снизу.

А еще женщина рассказала, что во время пожара огонь сильно повредил окна в квартире бабушки-Плюшкиной. И она даже решила их поменять. В итоге, почти за 200 тысяч рублей (!) купила новые. Когда мастера приехали их устанавливать и попытались было пройти в квартиру, то не смогли из-за хлама. Рабочие даже попытались выкинуть какую-то часть хлама, но пенсионерка не разрешила.

- Теперь новые, дорогущие окна стоят у нас в подъезде, - признается женщина, проживающая этажом ниже. - А из-за мусора в ее квартире у нас появились мыши и тараканы! Полная антисанитария! Но квартиру она приватизировала, выселить ее не получится. Что делать мы просто не знаем...

В туалет бабушка ходит в бутылку. Фото: Дадаян Давид

"РАЗВЕЛА КОСТЕР В КВАРТИРЕ"

Сосед Дмитрий знаком с Галиной Петровной не по наслышке. Дверь Дмитрия по сути примыкает к ее, поэтому о всех причудах пенсионерки он знает не понаслышке. Мужчина признался, что делит с ней лестничную площадку уже более 20 лет. Первое время все было нормально: он видел, как пенсионерка тащит к себе в квартиру всякий хлам, но границы не нарушала. Однако потом стал происходить настоящий кошмар.

- Когда случился пожар, пострадала и наша квартира. Как выяснилось, она развела костер в квартире, после чего остальной мусор вспыхнул как спичка, - вспоминает Дмитрий. - Поверьте, то, что сейчас в подъезде - это цветочки! Буквально год, два назад я не мог открыть дверь из-за мусора! Вся лестничная клетка была завалена отходами! Пытался говорить с ней, но без толку. Сам иногда беру мусор и выношу из подъезда.

Новые окна пылятся в подъезде. Фото: Дадаян Давид

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Сначала нужно понять, болеет человек психическим расстройством или нет".

Сергей ВЫГОНСКИЙ, главный внештатный психотерапевт Минздрава Ростовской области:

- Сначала нужно понять, болеет человек психическим расстройством или нет. Очень многие люди склонны собирать различные предметы, которые они считают нужными. Например, пенсионеры хранят у себя дома поломанные вещи из прошлого, считают их ценными для себя. Далеко не всегда такая привычка говорит о заболевании. Конечно, бывают и острые формы, когда человек складирует у себя дома мусор. Так или иначе, в каждом случае необходимо разбираться отдельно.

На сегодня действуют закон о психиатрической помощи. Он предусматривает, что все случаи недобровольной госпитализации попадают под три основные ситуации. Первая - человек является опасным, вторая - он не осознает свое заболевание и оно может усугубиться, а третья - беспомощность. В любом случае вопрос о недобровольной госпитализации решает суд. В противном случае пациента не могут держать в медицинском учреждении более двух суток.

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