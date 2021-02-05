Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 февраля 2021 года: количество зараженных перевалило за 65 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 363 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на 5 февраля прирост за сутки - 363 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 65 166 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 363 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 215 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 733 дончан. Выздороветь удалось 54 994 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1551. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 48 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (135), Батайске (13), Неклиновском (12), Сальском (12) районах, Таганроге (11), Новочеркасске (10), Шахтах (10), Белокалитвинском (10), Семикаракорском (10), Красносулинском (9), Мясниковском (9), Азовском (8) районах, Новошахтинске (7), Константиновском (7) районе, Гукове (6), Аксайском (6), Волгодонском (6), Егорлыкском (6), Миллеровском (6), Багаевском (5), Зерноградском (5), Пролетарском (5) районах, Азове (4), Куйбышевском (4), Матвеево-Курганском (4), Тацинском (4) районах, Каменске-Шахтинском (3), Веселовском (3), Зимовниковском (3), Ремонтненском (3), Тарасовском (3), Целинском (3), Шолоховском (3) районах, Донецке (2), Боковском (2), Милютинском (2) районах, Волгодонске (1), Звереве (1), Верхнедонском (1), Кагальницком (1), Кашарском (1), Морозовском (1), Обливском (1), Орловском (1), Песчанокопском (1), Советском (1), Усть-Донецком (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,8% - от 46 до 65 лет, 16% - от 66 до 79 лет, 4,1% - старше 80 лет, 7,2% - дети. В стационарах содержатся 2 173 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 13 женщин, 59, 62, 64, 65, 68, 69, 73, 77, 79, две по 80 лет, две по 81 году, и 15 мужчин – 55, два по 57 лет, 62, 68, два по 69 лет, 70, 71, два по 72 года, 73, два по 74 года, 78 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 10 049 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 676,09 тысячи исследований.

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