Дождь и ураганный ветер: какая погода ждет ростовчан 5 февраля

В Ростове пройдет дождь и поднимется сильный ветер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Резкое ухудшение погоды застигнет ростовчан врасплох. Температура воздуха будет стремительно понижаться, а давление, наоборот - с невероятной скоростью. Кроме того, весь день будет лить проливной дождь, который к вечеру превратится в гололед.

В утренние часы будет еще довольно тепло - от плюс 5 до плюс 9 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 2 до плюс 6 градусов. А к вечеру температура понизится еще больше - от 0 до минус 3 градусов. В пятницу, 5 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, дождь будет поливать с утра и до самого вечера.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-западное, юго-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 10-16 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет резко расти но все равно останется пониженным и составит 745-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 54 до 97 процентов.

Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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