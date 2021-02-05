Награда нашла своего героя: Мальчик со сломанной рукой спас из огня младшую сестру

Леониду Брыкалову вручили медаль от МЧС. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Удивительную смелость и сообразительность проявил девятилетний Леонид Брыкалов из Волгодонска Ростовской области. Школьник спас сестру, когда в квартире начался сильный пожар. За это спасатели вручил ребенку медаль.

«ИЗ-ЗА ДЫМА НЕ ВИДНО ДАЖЕ ЛАМПОЧКУ»

В тот день родители Лени пошли на рынок за продуктами, оставив сына и семилетнюю дочь одних в квартире.

- Спустя полчаса мне позвонил сын и сообщил, что очень от робота–пылесоса исходит сильный запах, я сказала, чтобы выключил его из сети, - рассказала Надежда корреспонденту «Комсомольской правды–Ростов».

Леня так и поступил. Вытащил шнур из розетки и отнес технику в другую комнату. И, как только мальчик поставил пылесос на пол, тот взорвался.

- Мы с сестренкой побежали на кухню, чтобы открыть форточку. А потом повернули головы – а комната и прихожая были затянуты черным дымом, причем, было так темно, что даже не видел включенную лампочку, - рассказал позже мальчик родителям.

На церемонии награждения присутствовала вся семья. Фото: пресс-служба МЧС по РО

ВСЕ ЗАВОЛОКЛО ДЫМОМ

В этой критической ситуации Леонид повел себя как настоящий взрослый. Он не растерялся, не расплакался. Действовал четко и продуманно: схватил два полотенца, намочил их. Одно дал сестре, другое оставил себе.

Дети закрыли лица мокрыми тряпками и пробрались сквозь пелену дыма до подъезда. После того, как сестра оказалась в безопасности, мальчик бросился в горящую квартиру.

Несмотря на то, что глаза буквально разъедал едкий дым, Леня добрался до ванной и начал набирать тазик с водой.

- Комната вовсю пылала, а он собрался ее тушить! Представляете! – с ужасом вспоминает тот страшный день Надежда. - Но у него тогда была рука сломана, и он не смог поднять тазик. Чему я очень рада, иначе не неизвестно, чем бы все это закончилось.

Несмотря на то, что пожарные приехали очень быстро, от квартиры Брыкаловых ничего не осталось, кроме бетонных стен. Огонь был такой силы, что буквально за десять минут уничтожил все имущество.

ЖИЗНЬ «ПОСЛЕ»

Первое время семья жила в квартире знакомой. Сейчас, наконец-то, удалось купить свое жилье. А еще сестре и брату после пожара понадобилась помощь психолога.

- У сына были истерики из-за того, что он не спас собаку и кошку. А дочь просто замкнулась в себе. Но сейчас, слава Богу, все хорошо, - поделилась Надежда.

Накануне, в четверг, 4 февраля, Леню наградили спасатели.

Ему в торжественной обстановке вручили медаль МЧС России «За Содружество во имя спасения». На церемонии присутствовали родители и сестра юного героя.

- Конечно, Лене было приятно получить медаль. Сейчас он с нетерпением ждет понедельника. Хочет отнести медаль в школу и показать детям, - подытожила Надежда.

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