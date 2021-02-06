Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 февраля 2021 года: общее количество зараженных превысило 65,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 364 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 6 февраля прирост за сутки - 364 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 65 530 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 364 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 198 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 762 дончан. Выздороветь удалось 55 423 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1559. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 40 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (141), Сальском (14) районе, Гукове (12), Новочеркасске (12), Таганроге (12), Батайске (11), Шахтах (11), Неклиновском (11), Зерноградском (10), Белокалитвинском (9), Красносулинском (9), Мясниковском (9) районах, Новошахтинске (8), Азове (7), Семикаракорском (7), Тацинском (7), Азовском (6), Егорлыкском (6) районах, Волгодонске (5), Тарасовском (5), Веселовском (4), Песчанокопском (4), Аксайском (3), Багаевском (3), Зимовниковском (3), Кагальницком (3), Константиновском (3), Куйбышевском (3), Милютинском (3), Пролетарском (3), Ремонтненском (3), Целинском (3), Волгодонском (2), Кашарском (2), Матвеево-Курганском (2), Усть-Донецком (2), Цимлянском (2), Шолоховском (2), Верхнедонском (1), Мартыновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39% - от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, 7,7% - старше 80 лет, 6,6% - дети. В стационарах содержатся 2 172 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 16 женщин, 51, 54, 56, 61, 62, три 66, 67, 69, 72, 76, две 80, 84, 88 лет, и 13 мужчин – 42, 60, 62, 64, двое 65, 67, 70, 72, 74, 81, 82, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 9 427 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 685,52 тысячи исследований.

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