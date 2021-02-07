Плюс молодежь: что ожидать от встреч ФК «Ростов» с «Ахматом» и «Зенитом» в феврале 2021

В предыдущей встрече с "Ахматом" ростовчане победили. ФОТО: ФК "Ростов"

В феврале ФК «Ростов» будет играть в 1/8 Кубка России с «Ахматом» и в чемпионате РПЛ – с питерским «Зенитом». Пробуем оценить, какой может быть тактика команд, сравниваем составы.

ФК «РОСТОВ»: КАРПИН СТАВИТ НА МОЛОДЕЖЬ

ФК «Ростов» сейчас тренируется в Испании. Команда встретилась в товарищеских матчах с европейскими клубами рангом ниже своего и с ФК «Краснодар». Главный тренер Валерий Карпин особое внимание уделил молодым игрокам. Ранее он заявлял, что намерен усилить игру за счет молодежи. Возможно, на кубковой встрече с «Ахматом» и на игре с «Зенитом» мы увидим сплав новичков и опытных игроков.

В товарищеских встречах результативными действиями отличился 18-летний нападающий Роман Тугарев. Он уже выходил на поле в осенней части чемпионата России. Вместе с ним появлялся на поле в Испании и 17-летний Артур Сохиев.

После травмы вернулся Кенто Хашимото. На сборах в основном составе играли Роман Еременко, Маттис Норман, Хорен Байрамян, Понтус Алмквист, Гигович, Алеесами и Алексей Козлов.

ФК «АХМАТ»: УСИЛЕНИЕ АТАКИ

Встреча в 1/8 финала Бетсити Кубка России пройдет на ростовской футбольной арене 21 февраля. ФК «Ахмат» сейчас завершает сборы в Турции. Команда встретилась в спарринговых играх с четырьмя европейскими клубами, во всех матчах победила.

В январе «Ахмат» приобрел форварда сборной Румынии Габриэля Янку и бомбардира молодежной сборной Словакии Ладислава Алмаши. Словак вполне может усилить атаку «Ахмата» в первой игре в наступившем году. А Янку потребовалась адаптация на сборах, он приехал не в оптимальной форме. Об этом рассказал в интервью пресс-службе клуба тренер ФК «Ахмат» Андрей Талалаев.

Вполне возможно, на поле мы не увидим защитника Исмаэла Сильва. Бразилец поздно попал на сборы из-за коронавирусных ограничений. В интервью Андрей Талалаев пояснил, что для набора физических кондиций игроку потребуется несколько недель.

В последней по счету встрече с «Ахматом» в чемпионате РПЛ «Ростов» одержал победу с счетом 1:0. Гол с уголового забил Тугарев.

ФК «ЗЕНИТ»: БЕЗ ПОКУПОК

ФК «Ростов» встретится с ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) 27 февраля. «Зенит» сейчас находится в ОАЭ. Клуб на днях встретится в товарищеских матчах со сборными Иордании и Узбекистана. Тренерский штаб «Зенита» в спарринговых играх выпускал на поле новичков. Тренеры клуба в интервью пресс-службе особо отмечали игру Сазонова.

ФК «Зенит» не приобретал новых игроков перед второй половиной чемпионата. На кубковом матче с «Ростовом» мы не увидим Азмуна, он восстанавливается после травмы. Азмун, напомним, был автором гола в августовской игре с ФК «Ростов». Тогда питерский клуб победил со счетом 2:0.