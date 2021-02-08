Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 февраля 2021 года: положительные тесты на коронавирус получили еще 360 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 360 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 8 февраля прирост за сутки - 360 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 66 251 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 360 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 219 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 800 дончан. Выздороветь удалось 56 247 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1577. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 43 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (130), Таганроге (19), Батайске (13), Неклиновском (12), Сальском (11) районах, Гукове (10), Новочеркасске (10), Шахтах (10), Азовском (9) районе, Новошахтинске (9), Миллеровском (9), Семикаракорском (7), Белокалитвинском (6), Егорлыкском (6), Зерноградском (6), Мясниковском (6), Тацинском (6) районах, Волгодонске (5), Милютинском (5), Морозовском (5), Багаевском (4), Волгодонском (4) районе, Азове (4), Донецке (4), Кагальницком (4), Каменском (4), Константиновском (4), Пролетарском (4), Тарасовском (4), Звереве (3), Веселовском (3), Зимовниковском (3), Матвеево-Курганском (3), Октябрьском (3), Ремонтненском (3), Верхнедонском (2), Красносулинском (2), Куйбышевском (2), Целинском (2) районах, Каменске-Шахтинском (1), Аксайском (1), Кашарском (1), Обливском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,9% - от 46 до 65 лет, 16,7% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет, 9,2% - дети. В стационарах содержатся 2 226 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин, 65, 78, две 79, 82, 83, 85, 87 лет, и двое мужчин – 69 и 72 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 11 053 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 706,62 тысячи исследований.

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