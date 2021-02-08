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"Операция шла три часа": врачи спасли ростовчанина, которому шариковая ручка пронзила мозг

Чтобы осторожно извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов
ЛЫСЕНКО Татьяна
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Чтобы осторожно извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов.

Чтобы осторожно извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов.

Фото: Александр ГЛУЗ

Ростовские врачи провели уникальную операцию 37-летнему пациенту. На днях мужчина был экстренно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. В его глаз, а затем в мозг вонзилась шариковая ручка.

Пациент был доставлен без сознания, врачи сразу же принялись за дело. Врачи выяснили, что ручка, повредив глазное яблоко, вошла в мозг на всю полость черепа - от передней до задней черепных ямок.

- Ювелирная операция по извлечению инородного предмета из глаза и головного мозга проводилась с помощью новейшего медицинского оборудования, - рассказали доктора.

Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы извлечь инородный предмет максимально осторожно, потребовалось настоящее мастерство. И это было сделано на высочайшем уровне.

Каким образом ручка попала в череп, пациент рассказать не смог. Фото: ГБСМП.

Каким образом ручка попала в череп, пациент рассказать не смог. Фото: ГБСМП.

В операционной работали нейрохирурги Адель Аль Хаммади и Борис Матевосян, которых постоянно консультировал заведующий отделением нейрохирургии Виталий Зайцев, а также врач-офтальмолог Татьяна Пащенко, анестезиолог Игорь Ветошкин, анестезистка Марина Инкина и младшая операционная медсестра Татьяна Тихая.

После операции пациенту провели контрольное обследование на компьютерном томографе, чтобы оценить состояние после операции и исключить возможные дальнейшие риски.

Мужчина в настоящее время находится в реанимации. Возможно, когда он придет в себя, то расскажет, как ручка оказалась у него в голове.

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