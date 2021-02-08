"Была жизнерадостным ребенком": в Ростове-на-Дону 13-летняя гимнастка покончила с собой

Правоохранители пытаются восстановить картину произошедшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная трагедия произошла в одной из спортивных школ Октябрьского района донской столицы. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 13-летняя девочка свела счеты с жизнью.

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

По словам собеседника издания, пожелавшего сохранить анонимность, Мария Иванова (имя изменено – прим. ред.) была веселой, жизнерадостной и общительной девочкой. У нее не было конфликтов с коллективом и семьей.

В школу-интернат для спортсменов она приехала учиться из Краснодарского края. Там, на Кубани, у нее остались родители и братья.

Мария занималась художественно гимнастикой и делала в ней большие успехи. Подросток вместе с командой выступала на соревнованиях общероссийского уровня. Причем, донские гимнастки занимали там достойные места.

Никто из окружения Марии даже подумать не мог, что она в какой-то момент не захочет жить. Юная гимнастка не жаловалась никому - ни родителям, ни подругам, ни учителям. Более того, один из последних психологических тестов в спортшколе показал, что спортсменка в целом мыслит позитивно. Дети рисовали картины, которые потом анализировал специалист. Рисунок Марии был очень ярким и жизнерадостным. Однако, как оказалось, все это была лишь видимость.

ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

4 февраля Мария была на уроке, во время которого она пожаловалась преподавателю на головную боль. Ученицу отпустили к себе в комнату. На следующий урок девочка не пришла. Тогда воспитатель решила проверить, как чувствует себя гимнастка. Женщина пошла к ней в комнату и увидела страшную картину – подросток свела счеты с жизнью. На место сразу же вызвали полицию и следком.

Во время обыска силовики нашли предсмертную записку гимнастки. Ее Мария спрятала в личный дневник.

Следователи изъяли дневник девочки, ноутбук и телефон. Их содержимое должно помочь восстановить полную картину этой страшной трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В колодце в Ростовской области нашли убитыми мать и ребенка, которые пропали пять лет назад

В расправе подозревают двоих мужчин (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.