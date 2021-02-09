В Ростове-на-Дону на 9 февраля прирост за сутки - 359 человек.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 66 610 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 359 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 207 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 809 дончан. Выздороветь удалось 56 635 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1585. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.- Новые инфицированные зарегистрированы в 49 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (123), Батайске (15), Новочеркасске (12), Гукове (11), Неклиновском (11) районе, Таганроге (10), Азовском (10), Сальском (10) районах, Новошахтинске (9), Шахтах (9), Каменске-Шахтинском (8), Белокалитвинском (7), Егорлыкском (7), Зерноградском (6), Морозовском (6), Мясниковском (6), Семикаракорском (6) районах, Азове (5), Кагальницком (5), Константиновском (5), Орловском (5), Пролетарском (5), Тацинском (5) районах, Волгодонске (4), Звереве (4), Мартыновском (4), Миллеровском (4), Тарасовском (4), Веселовском (3), Волгодонском (3), Кашарском (3), Красносулинском (3), Песчанокопском (3), Чертковском (3), Шолоховском (3), Багаевском (2), Верхнедонском (2), Матвеево-Курганском (2), Октябрьском (2), Ремонтненском (2), Усть-Донецком (2), Целинском (2), Цимлянском (2) районах, Донецке (1), Аксайском (1), Боковском (1), Зимовниковском (1), Куйбышевском (1), Советском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 27,4% - от 18 до 45 лет, 37% - от 46 до 65 лет, 21,7% - от 66 до 79 лет, 7,2% - старше 80 лет, 6,7% - дети. В стационарах содержатся 2 219 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали три женщины, 62, 77, 94 лет, и шесть мужчин – 50, 64, 67, 68, 69, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Лаборатории региона за день провели 6 005 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 712,63 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 февраля 2021 года: положительные тесты на коронавирус получили еще 360 дончан.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 8 февраля.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!