Погода в Ростове-на-Дону на 9 февраля 2021 года: грозовой снег и ураганный ветер накроют донскую столицу

В Ростове ожидается снежная гроза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 9 февраля 2021 года: резкие перепады температур и редкое погодное явление ждет ростовчан. При таких погодных условиях с одеждой не угадаешь - утром температура еще будет глубоко в минусе, а уже к вечеру укутавшиеся ростовчане будут возвращаться с работы при плюсовой температуре.

В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 5 до минус 8 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 2 до плюс 1 градуса. К вечеру станет еще теплее - от плюс 4 до плюс 5 градусов. Во вторник, 9 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, ожидается редкое погодное явление - сильный снегопад с грозой, но уже к вечеру выпавший за двое суток снег начнет таять и на донскую столицу обрушатся дожди.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 11-16 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 749-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 86 до 98 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежный день и лютые морозы ждут ростовчан 8 февраля.

Холодный ветер будет дуть с востока.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!