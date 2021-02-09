Ужасающее по своему цинизму и бессердечию преступление произошло в Зернограде Ростовской области. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, местные жители, совсем недавно ставшие матерью и отцом, зарабатывали на жизнь тем, что снимали порноролики с участием своей девятимесячной дочери.«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ДОЧА!»20-летний Игорь Иванов и его 17-летняя жена Ирина (имена изменены – прим. ред.) с виду казались счастливыми молодоженами и любящими родителями.- Дети, это огромное счастье! Я очень люблю тебя, доча, - именно такой статус стоит у молодой матери в одной из социальных сетей.Как рассказал собственный источник издания, Ирина находилась в декретном отпуске, а ее супруг работал в строительной сфере. В свободное время Игорь занимался спортом, увлекался историей родного края . Кстати, у мужчины - много грамот с состязаний по фехтованию на пиках. Игорь с гордостью выставлял свои награды в соцсетях, впрочем, как и накачанный торс. Однако не только этими фотографиями мужчина заполнял свою ленту.СТРАШНАЯ ПРАВДАЗа всей этой маской внешнего благополучия скрывалась жуткая правда о семье По версии следствия, муж и жена снимали на мобильные телефоны порно-ролики, на которых истязали и развращали свою девятимесячную кроху. А затем выкладывали эти видео в закрытые группы в соцсети и в дальнейшем получали деньги за просмотры запрещенного контента.Об этом стало известно правоохранителям. По версии следствия, супруги сняли не меньше пяти таких роликов. Пока не ясно, какой точно доход Иван и Ирина из этого извлекли. По предварительным данным, не меньше пяти тысяч рублей.Сейчас в отношении дончан возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на 20 лет. Собеседник издания добавил, что семья никогда раньше не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас дочь у них забрали. Ведется следствие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За секс с семиклассницей житель Ростовской области попал под следствиеШкольница заявила об обоюдном согласии, это не спасло кавалера от уголовного преследования (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.