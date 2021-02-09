За секс с семиклассницей житель Ростовской области попал под следствие

Несмотря на то, что интим между подростком и взрослым мужчиной был по обоюдному согласию, на жителя Ростовской области все же завели уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи в Ростовской области выясняют детали романа между взрослым мужчиной и девочкой-подростком.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правда – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, житель одного из пригородов Ростова, по предварительным данным, в интернете познакомился с ученицей местной школы. 21-летний мужчина пригласил семиклассницу на свидание, предварительно «осыпав» ее горой комплиментов.

После встречи «вживую» парень позвал подростка к себе домой. По всей видимости, девочке так приглянулся взрослый - по ее меркам - кавалер, что она вступила с ним в интимную связь. Но об этом узнали правоохранители. Школьница заявляла, что все было по обоюдному согласию. Тем не менее на мужчину завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Если суд признает его вину, то подозреваемый может сесть в тюрьму на шесть лет.

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