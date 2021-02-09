В ростовскую больницу поступил «сложный» пациент – 37-летний мужчина, которому шариковая ручка пронзила глаз. Инородное тело через глазницу проникло в мозг и дошло до задней стенки черепа. Медики сделали все возможное, чтобы мужчина остался жить. Но, несмотря на все старания врачей, судьба распорядилась по-своему. Спустя сутки после операции, пациент скончался, так и не придя в сознание.Известно, что ручку из головы пострадавшего специалисты извлекали три часа .- Ювелирная операция проводилась с помощью новейшего медицинского оборудования, - рассказали \\"Комсомольской правде - Ростов\\" в больнице.Врачи отмечали, что шариковая ручка прошла всего в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы извлечь инородный предмет максимально осторожно, потребовалось настоящее мастерство.После операции пациенту провели контрольное обследование на компьютерном томографе, чтобы оценить состояние и исключить возможные дальнейшие риски.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Операция шла три часа\\": врачи спасли ростовчанина, которому шариковая ручка пронзила мозгЧтобы осторожно извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.