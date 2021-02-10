Что известно о судьбе коней, изъятых из \\"лошадиного концлагеря\\" в Ростове-на-Дону. Скандал разразился еще два года назад. Произошло это после того, как в Сосновом бору - роще в Первомайском районе Ростова - нашли туши заморенных коней, завернутых в два ковра.ИЗГОЛОДАВШИЕСЯ КОНИ ГРЫЗЛИ ПЕРЕГОРОДКИПервыми стали бить тревогу ростовские конезаводчики. Они обратили внимание, что две ростовчанки - сестры-Терновские (фамилия изменена, - прим. автр.), входившие в их круг и постоянно появлявшиеся на различных спортивных конных состязаниях, перестали должным образом следить за своими лошадьми.Девять скакунов и кобыл - а это были титулованные животные, не раз занимавшие призовые места - они скупили у других конезаводчиков и держали в арендуемых денниках в конюшне одного из конных клубов.Вот только хозяева клуба поначалу удивились, почему же дамы, позиционирующие себя как конезаводчицы, отказались от кормов и ветеринарного обслуживания, пообещав платить только за аренду.Те объяснили, что, мол, будут завозить свои корма. Однако владельцы клуба видели только плохой уход и очень скудный рацион у новых постояльцев конюшни.- С лошадьми не занимались и даже на прогулку не выводили, а от этого у животных атрофируются мышцы, - возмущались хозяева конного клуба. - Не привозили подстилки и фактически морили голодом. В итоге, изголодавшиеся кони стали грызть деревянные перегородки в конюшне. А мы не могли на это спокойно смотреть.КОНЬ В КОВРЕОни не раз говорили горе-хозяйкам, что так содержать лошадей, да еще являющихся заслуженными, нельзя. И как могли покармливали отощавших животных.Правда, разовые меры не помогали: у одного из коней по кличке Хребет из-за голода начались жуткие колики. Необходима была срочная помощь ветеринара, после укола которого конь поднялся на ноги и ему стало немного лучше. Однако, без дальнейшего ухода конец оказался печальным – Хребет погиб.После случившегося хозяйки перевезли своих лошадей в конюшню на улице Орской в Ростове. Но и там все продолжалось в прежнем духе. В результате очень скоро погиб другой конь по кличке Аякс.По правилам, конезаводчики в подобных случаях должны были сообщить об этом в Управление ветеринарии и на станцию по борьбе с болезнями животных. Но выбрали другой путь: приказали работникам тихонько вывезти павших коней и закопать в укромном месте. За этим занятием работников и увидели местные жители, которые вызвали полицию.КОЖА ДА КОСТИНачались проверки, которые установили, что оставшиеся семь животных находятся в плачевном и истощенном состоянии. Животные мучаются от голода. От них остались кожа да кости – больно смотреть! У некоторых гнили копыта, поскольку никто не следил за тем, чтобы их вовремя подковывали. А от отсутствия движения и прогулок у лошадей стали атрофироваться мышцы.Заводчицам было выдвинуто обвинение в нарушении правил содержания животных, сокрытии падежа, нарушении правил утилизации биологических отходов. К проверкам подключилась прокуратура Первомайского района. А еще хозяйкам было предъявлено обвинение и по уголовной статье «Жестокое обращение с животными».В итоге семь коней, спасенных из \\"лошадиного концлагеря\\", изъяли. Они теперь вещдоки по уголовному делу. И судьба их будет определена только после приговора суда.МИСС КИСС28-летняя Антонина Зима - одна из ростовских конезаводчиц, которой передали на ответственное хранение двух лошадей - Элиту и Мисс Кисс. Женщина с девяти лет занималась конным спортом и все время проводила на ростовском ипподроме. В 2012-м стала конезаводчиком, спустя год - тренером. Ее спортсмены-кони и сегодня занимают призовые места.- Мисс Кисс когда-то принадлежала мне и была моей любимицей, - рассказала специалист корреспонденту \\"Комсомольской правде-Ростов\\". - Кобыла не раз побеждала на различных региональных соревнованиях по конкуру. Так вот, несколько лет назад Терновская-старшая (одна из бывших хозяек, - прим. автора) просто уговорила меня продать ей Мисс Кисс.Дело было на конных состязаниях в одном из ростовских клубов. У кобылы к тому времени возникли проблемы с глазом. Появились опасения, что она не сможет выступать и катать детей тоже, поскольку пугалась некоторых предметов. А Терновская покупала лошадей для своей дочери, тоже увлекавшейся верховой ездой и захотевшей стать конезаводчицей.Ей очень понравилась Мисс Кисс. И Антонина подумала, что это может быть и неплохо для ее любимицы, надеялась, что отдает ее в хорошие руки. Тем более, материальное положение семьи Терновских тогда было стабильным. Опасений, что они станут морить коней голодом, не возникало. ОТДУШИНА ДЛЯ ДОЧЕРИОказалось, что Мисс Кисс скоро станет мамой. В конюшне у нее случилась любовь с маститым конем по кличке Кентавр. Уже у новых заводчиков на свет появилась Элита.- Как же я жалела потом, что продала Мисс Кисс! - вспоминает Антонина. - Постоянно думала о ней. Прикипела душой, как оказалось. Успокаивала себя тем, что у кобылы достойное существование. Но потом до меня стала доходить информация о том, как жутко обращаются Терновские со своими животными.И тогда Антонина сказала мужу, что хочет выкупить обратно любимицу. Взяла деньги и помчалась к Терновским. Предлагала хорошую сумму за Мисс Кисс и ее дочь. Но та продавать лошадей ей категорически отказалась. Заявила, что кони – это отдушина для ее дочери. Сказала, что просто у семьи, якобы временные материальные трудности. - Когда я увидела свою любимицу и ее дочку в удручающем состоянии, просто слезы навернулись на глаза! - говорит женщина. - Я поразилась, что надо было делать с лошадьми, чтобы довести их до такого жутчайшего состояния!Антонина слышала, что Терновский - глава семейства - умер, а у матери и дочери появились сложности. Экс-хозяйка снова и снова убеждала продать ей Мисс Кисс, ведь на вырученные деньги можно накормить других. Но те – ни в какую! До сих пор для Антонины и многих других конезаводчиков - загадка: почему Терновские не продавали лошадей, предпочитая морить их голодом. Ведь тогда скандала бы точно избежали.А ЧТО ТЕПЕРЬЗато сейчас лошади в хороших руках.- У моей Мисс Кисс поначалу дрожали и подгибались ноги, - рассказывает конезаводчица. - Она была жутко истощена. Ее дочь Элита, которой не занимались с самого детства, вообще была крайне запущена. Первое время хлебала воду с жадностью, как собака, а сено уплетали до самой последней соломинки. Видимо, настрадалась от голода и жажды.По словам Антонины, самоотверженно спасали лошадей, вырвавшихся их голодного плена Терновских, и другие конезаводчики. Так коня по кличке Глисер, буквально, за хвост вытянули с того света, проведя курс капельниц.- Лошади, они ведь очень чуткие, чувствуют доброе к себе отношение. И таким людям готовы открыть свою благородную душу, - говорит Антонина Зима.Увы, пока все изъятые у Терновских кони – вещдоки. Их судьба будет решена определением суда после приговора по делу о жестоком обращении с животными. И Антонина, и ее коллеги-конники очень надеются на то, что им разрешат оставить животных себе.Терновские же свою вину пока категорически не признают. Им грозит наказание в виде штрафа от 100 тысяч рублей, либо лишение свободы от трех до шести лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Устроила концлагерь\\"! У прокатчицы из Ростова-на-Дону забрали лошадей после гибели двух животных от голодаСейчас телефон прокатчицы, которую зоозащитники подозревают в жестоком обращении с животными, недоступен. Она предпочитает ни с кем не общаться. До сих пор никто не может понять, зачем ростовчанке было столько лошадей (подробности)