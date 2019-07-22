Умерли от голода: у прокатчицы из Ростова-на-Дону забрали лошадей после гибели двух животных

В социальных сетях информация об умирающих от голода девяти лошадях появилась в еще апреле. Но в инстанциях разводили руками, поясняя, что забрать животных у хозяйки почти невозможно. Только гибель еще одной лошади изменила ситуацию.

КОНЦЛАГЕРЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Сейчас телефон прокатчицы, которую подозревают в жестоком обращении с животными, недоступен. Она предпочитает ни с кем не общаться. До сих пор никто не может понять, зачем ростовчанке было столько лошадей, когда она постоянно жаловалась на нехватку денег на корм и лекарства, при этом отказывалась их продавать, тем самым обеспечив им достойное существование.

- Она обратилась к нам с просьбой определить на постой девять лошадей еще осенью прошлого года, - рассказала предысторию конфликта конезаводчица Рина Багирова. - В нашей конюшне место есть, потому я согласилась. Это нормальная практика. Договорились, что она оплачивает часть коммуналки и работу сторожа, а кормить своих лошадей будет самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/703313" frameborder="0"></iframe> Концлагерь для лошадей: титулованные скакуны погибают в конюшне под Ростовом-на-Дону.

Почти сразу директор обратила внимание на плохой уход и очень скудный рацион у новых «жильцов». После ее замечаний ситуация почти не менялась, разве что их хозяйка стала чаще жаловаться на отсутствие денег, но продавать животных, а это все титулованные лошади так сказать на пенсии, отказывалась.

У Рины Багировой лопнуло терпение, когда на глазах начал сдавать Хребет - 26-летний скакун тракененской породы. Ему требовался уход и лекарства. Состояние других было лучше, но не намного - они начали есть деревянные доски конюшни.

- Понимая, что я не буду молча смотреть на голодных коней с уже атрофировавшимися мышцами, она предпочла потратить деньги и перевезти их в другую конюшню, подальше от моих и чужих глаз, - возмутилась женщина. - Потом я узнала, что Хребет все-таки пал.

На сторону Рины Багировой встала и владелица клуба «Любимая усадьба» Галина Любивая. Она видела бедных животных и была шокирована их состоянием.

- Надо понимать, что это не просто лошади, а турнирные бойцы, которые выигрывали своим всадникам кубки и медали, - пояснила Галина Любивая. - Это победители на пенсии, нельзя к ним так! По своей природе лошадь должна есть 24 часа в сутки, иначе желудок без полноценного питания уже через пару месяцев покрывается язвами. Могут погибнуть и другие.

Но тогда - в апреле - никто конезаводчиков не услышал.

АЯКС ПАЛ ЕЩЕ В ИЮНЕ

А хозяйка перевезла голодающих животных в Сосновый бор, что в Ростове-на-Дону, где спустя несколько месяцев обнаружили останки еще одной лошади. Лишь тогда службы заинтересовались деятельностью прокатчицы.

- В Сосновом бору конники нашли мертвого коня. Сотрудники полиции установили владелицу, и, совместно со специалистами управления ветеринарии, выехали на место содержания животного, - рассказали в областной станции по борьбе с болезнями животных. - Выяснилось, что женщина осуществляет деятельность по выращиванию лошадей и предоставлению «услуг проката». В хозяйстве содержится семь животных. На момент обследования, документы, подтверждающие их происхождение, а также проведение профилактических ветеринарных мероприятий в 2019 году не предоставлены.

Как оказалось, конь Аякс пал еще 20 июня. Владелица наняла людей, что его перевезли в ближайшую лесополосу.

На данный момент известно, что оставшиеся лошади изъяты и переданы пяти заводчикам из Ростова-на-Дону и Батайска. Пока речи о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными не идет. Прокатчицу обвинили только в нарушение правил содержания животных, сокрытие падежа и нарушение правил утилизации биологических отходов. А это административный штраф.

КОНКРЕТНО

Почему голодающих животных долго не забирали?

- Приобретаются такие лошади, как правило, по бросовой цене – с травмами после окончания спортивной карьеры или из расформированных конных заводов, - пояснили в областной ветеринарной службе. - Забрать лошадь у прокатчиков без весомых на то причин нельзя – это частная собственность, – но меры принять все-таки можно. Для этого нужно позвонить в территориальный отдел полиции или поставить в известность ближайшую государственную ветеринарную станцию.