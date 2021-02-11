Суд пригорода Ростова - Батайска - признал виновным в рассылке вредоносной программы 43-летнего местного жителя. Батайчанин отослал в администрацию Багаевского района письмо с вирусом и, видимо, ожидал оплаты за уничтожение вируса или разблокировку компьютера. Расследовали атаку на государственную структуру оперативники ФСБ.В суде обвинители заявляли, что батайчанин использовал скачанную с одного из сайтов программу, позволяющую создавать собственные компьютерные вирусы.Жертвой он выбрал багаевскую районную администрацию и отправил на официальную почту письмо с \\"сюрпризом\\". Может быть мужчина понадеялся, что районные власти не обладают средствами защиты от подобных атак и клюнут на столь тривиальную уловку.Правоохранители считают, что таким образом батайчанин хотел заработать, рассказал источник \\"Комсомольской правды - Ростов\\", знакомый с обстоятельствами расследования. Источник не пояснил, каким образом хакер намеревался получить деньги. Как правило, такие вирусы блокируют компьютер или позволяют получить доступ к конфиденциальным файлам. В первом случае вирус сообщает о возможности разблокировки при оплате на анонимный счет. Во втором - вредоносная программа сообщает пользователю об угрозе утечки информации и тоже требует оплаты.Получилось ли у батайчанина заработать денег нелегальным способом - неизвестно. Работники муниципалитета обратились к правоохранителям. В дело вступили следователи регионального управления ФСБ.Оперативники вычислили начинающего хакера средних лет и наведались к нему домой. В результате они собрали доказательства причастности мужчины к преступлению. Против батайчанина возбудили уголовное дело по статье о создании и рассылке вредоносных программ.Суд назначил обвиняемому два года условно и штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.Адвокат, защищавший хакера в батайском суде, не стал комментировать приговор, сославшись на требования профессиональной этики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Был переводчиком, но имеет отношение к казни в Змиевской балке\\": в чем могут обвинить нациста из Канады, рассказал ростовский архивариусКанадские власти приостановили высылку 95-летнего Гельмута Оберлендера в Россию (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.