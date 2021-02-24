Здравоохранение Ростова возглавила Ольга Мельникова

Ольга Мельникова назначена на должность главы здравоохранения Ростова. Фото: пресс-служба ростовской администрации

В администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые перестановки. Управление здравоохранения города возглавила Ольга Мельникова. Решение принято во время заседания городской думы в среду, 24 февраля.

- Решение принято единогласно, - заявила во время заседания председатель гордумы Зинаида Неярохина.

На этот пост кандидатуру Ольги Мельниковой предложил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. К слову, чиновница уже в течение четырех месяцев исполняла обязанности главы ростовского горздрава Надежды Левицкой, которая ушла после скандала с поставкой кислорода.

За это время она неоднократно публично обращала внимание на проблемы нехватки врачей в ростовских больницах. Ольга Мельникова говорила о намерении мэрии обеспечивать жильем фельдшеров и водителей машин скорой помощи.

НАША СПРАВКА

Ольга Мельникова окончила Ростовский государственный медицинский университет в 1996 году. После вуза год она проработала в Центральной городской больнице в должности врача-методиста, а после ушла в управление здравоохранения Ростова. В 2012 году она получила назначение на должность главврача поликлиники №11, в должности она проработала в течение четырех лет. После этого в 2016 году Ольга Мельникова продолжила работу в горздраве в должности заместителя начальника управления.

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