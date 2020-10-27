Алексей Логвиненко уволил начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону

Надежда Левицкая. Фото: Дадаян Давид

Сегодня стало известно о серьезных кадровых изменениях в высших эшелонах администрации Ростова-на-Дону. Поступила информации об увольнении начальника управления здравоохранения Надежды Левицкой.

Уже сегодня сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко освободил ее от занимаемой должности. Он подписал соответствующие документы. Новость подтвердили в пресс-службе ростовской администрации, уточнив, что Левицкая ушла с должности сразу по возвращению из отпуска.

Напомним, свой пост Надежда Алексеевна занимала с 2013 года. На должность ее предложил Михаил Чернышев, который тогда возглавлял мэрию. Депутаты в свою очередь утвердили кандидатуру.

Отметим, начальника управления здравоохранения уволили на фоне скандала вокруг больницы № 20. В сети появилась информация о том, что в ковидном госпитале медучреждения пять человек скончались от нехватки кислорода. Это вызвало большой общественный резонанс. О деталях трагедии рассказывал врач, который работал в той больнице.

Вскоре власти заявили, что аварийных ситуаций с поставкой кислорода в больницу не было. Тем не менее, проверку больницы начали следственные органы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Кроме того, для расследования ситуации была создана специальная комиссия.

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