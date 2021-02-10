Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 февраля 2021 года: количество зараженных приближается к 67 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 356 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на 10 февраля прирост за сутки - 356 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 66 966 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 356 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 203 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 833 дончан. Выздороветь удалось 57 052 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1594. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 47 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (127), Батайске (12), Таганроге (12), Новошахтинске (11), Азовском (11) районе, Новочеркасске (10), Сальском (10), Неклиновском (8) районах, Гукове (7), Шахтах (7), Егорлыкском (7), Мясниковском (7), Белокалитвинском (6), Зерноградском (6), Миллеровском (6), Семикаракорском (6) районах, Донецке (5), Каменске-Шахтинском (5), Кагальницком (5), Морозовском (5), Тацинском (5) районах, Волгодонске (4), Волгодонском (4), Каменском (4), Константиновском (4), Красносулинском (4), Мартыновском (4), Тарасовском (4), Чертковском (4) районах, Азове (3), Звереве (3), Аксайском (3), Багаевском (3), Зимовниковском (3), Матвеево-Курганском (3), Обливском (3), Октябрьском (3), Орловском (3), Целинском (3), Верхнедонском (2), Веселовском (2), Куйбышевском (2), Песчанокопском (2), Пролетарском (2), Советском (2), Цимлянском (2), Шолоховском (2) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,6% - от 46 до 65 лет, 22,2% - от 66 до 79 лет, 5,9% - старше 80 лет, 5,3% - дети. В стационарах содержатся 2 229 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 13 женщин, 37 лет, две по 67 лет, две по 74 года, 75, 78, 79, две по 82 года, 83, 89, 95 лет, и 11 мужчин – 43, 54, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 87 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 1 077 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 713,71 тысячи исследований.

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