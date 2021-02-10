Погода в Ростове-на-Дону на 10 февраля 2021 года: туманный и пасмурный день ожидает ростовчан

Туманный и пасмурный день ждет ростовчан Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Ростове-на-Дону на 9 февраля 2021 года: тепло и дождливо будет в донской столице. Относительно теплый, но полный осадков день ожидает местных жителей. Сырости к тающему снегу и дождю еще будет добавлять густой туман.

В утренние часы будет довольно прохладно - от 0 до плюс 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 2 до плюс 4 градусов. К вечеру температура снова понизится - от 0 до плюс 1 градуса. В среду, 10 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, ожидается туман, который будет стоять в воздухе до самого вечера, а затем его сменит дождь, с утра еще также возможен дождь с мокрым снегом.

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