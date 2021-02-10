Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 февраля 2021: заразились еще 349 дончан

Жертвами вируса стали 24 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 126 человек. Всего по Ростовской области ковидом заразились 349 жителей.

34,4% новых заболевших — жители в возрасте от 46 до 65 лет. 32.1% — от 18 до 45 лет; 21,2% инфицированных — от 66 до 79 лет. 5,4% зараженных составляют пенсионеры старше 80 лет; 6,9% — дети.

В настоящее время лечение в стационарах проходят 2 178 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое. Эти пациенты находятся на инвазивной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть 24 человек с ковидом. Среди них — 12 женщин в возрасте от 47 до 95 лет и 12 мужчин — от 53 до 82 лет. У всех у них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии от коронавируса в Ростовской области скончались 2 857 человек.

За сутки от опасной инфекции вылечился 391 пациент. Общее число выздоровевших составляет 57 443 человека.

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