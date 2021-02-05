Вакцинация участников Парада Победы стартовала в Ростове-на-Дону

Всего в Южном военном округе привили более 23 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону начали прививать военных, которые примут участие в Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Первыми вакцинировали роту почетного караула ЮВО, которая возглавит Парад победы в донской столице. Военным ввели препарат «Спутник-V».

На данный момент прививки сделали около 23 700 военных ЮВО. Из них вторую дозу двухэтапной вакцины получили около 20 тысяч человек.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что на днях в Ростовскую область поступило 10,8 тысячи доз вакцины от коронавируса. Препараты распределены между районами области и направлены в лечебные учреждения.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили 364 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 65 530. Коэффициент распространения инфекции — 0,97.

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