Более десяти тысяч доз вакцины поступило в Ростовскую область

В Ростовской области привито почти 17,5 тысячи человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовскую область поступило 10,8 тысячи вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в донском правительстве.

— Вакцина распределена между муниципальными образованиями области и направлена в лечебные учреждения, — говорится в сообщении.

В настоящее время прививки от ковида сделали около 17 тысяч жителей области. Завершили двухэтапную вакцинацию 1 323 человека.

Напомним, вакцинация проводится с помощью препарата «Гам-Ковид-Вак». Поскольку препарат двухкомпонентный, его вводят в два этапа — через 21 день.

Напомним, желающие вакцинироваться проходят обязательный осмотр у врача. Медик определит состояние здоровья человека, наличие или отсутствие противопоказаний к вакцинации.

Ранее в донском минздраве назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса. Так, прививку запрещается делать тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам препарата или аллергия. Еще одно противопоказание — беременность. Вакцинироваться нельзя в период острого инфекционного заболевания, обострения хронических болезней.

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