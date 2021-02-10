Женщину с четвертой стадией рака спасли от коронавируса в Ростове-на-Дону

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти тяжелую пациентку Фото: Олег ЗОЛОТО

48-летняя Айкануш Маркиян из Ростова-на-Дону третий год борется с раком. У нее – последняя, четвертая стадия. За это время женщина перенесла 18 химиотерапий и несколько операций. Но, несмотря на эти испытания, она находит время на близких – ухаживает за больным тестем, убирает, готовит на всю семью и, в целом, создает уют и тепло в доме.

ВРАЧИ НЕ ОТХОДИЛИ

Как рассказала Айкануш, в минувшем году она уже перенесла две операции. Казалось бы, что хуже дела уже быть не могут. Но жизнь в очередной раз преподнесла неприятный сюрприз. Вначале воспалением легких заболел муж, а вслед за ним – свекор.

- Я их выхаживала, а потом слегла сама, - рассказала женщина. - Три дня держалась высокая температура, под сорок градусов. А 29 декабря мне стало уже так плохо, что меня госпитализировали. Выяснилось, что я заразилась коронавирусом.

Айкануш попала в ковидный госпиталь на базе 20-ой городской больницы. С учетом онкологии женщина была в огромной зоне риска. Но врачи изо всех сил бились за ее жизнь.

- Температура под сор