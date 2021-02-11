Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 февраля 2021 года: число зараженных в сутки продолжает стремительно уменьшаться

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 349 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на 11 февраля прирост за сутки - 349 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 67 315 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 349 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 191 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 857 дончан. Выздороветь удалось 57 443 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1602. Коэффициент распространения инфекции – 0,96.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 48 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (126), Таганроге (13), Азовском (11), Неклиновском (10), Сальском (10) районах, Батайске (9), Новочеркасске (9), Егорлыкском (9) районе, Гукове (8), Шахтах (7), Белокалитвинском (7), Миллеровском (7), Мясниковском (7) районах, Волгодонске (5), Каменске-Шахтинском (5), Зерноградском (5), Кагальницком (5), Константиновском (5), Красносулинском (5), Мартыновском (5), Матвеево-Курганском (5), Семикаракорском (5), Тарасовском (5), Тацинском (5) районах, Новошахтинске (4), Багаевском (4), Зимовниковском (4), Морозовском (4), Чертковском (4), Аксайском (3), Заветинском (3), Каменском (3), Обливском (3), Орловском (3), Песчанокопском (3), Ремонтненском (3), Цимлянском (3) районах, Азове (2), Звереве (2), Волгодонском (2), Дубовском (2), Октябрьском (2), Пролетарском (2) районах, Донецке (1), Верхнедонском (1), Веселовском (1), Куйбышевском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% - от 46 до 65 лет, 21,2% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 6,9% - дети. В стационарах содержатся 2 178 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин, 47, 52, 58, 64, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 92, 95 лет, и 12 мужчин – 53, 57, 60, 63, 64, 68, 72, 77, 78, 79, 81, 82 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 7 610 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 721,32 тысячи исследований.

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