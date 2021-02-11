Погода в Ростове-на-Дону на 11 февраля 2021 года: с утра возможен туман.Весьма теплая, но пасмурная погода ожидает ростовчан. Ветер будет небольшим и тоже теплым. А вот влажность в воздухе достигнет максимальной отметки.В утренние часы будет довольно тепло - от плюс 3 до плюс 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 5 до плюс 6 градусов. К вечеру температура снова понизится - от плюс 3 до плюс 4 градусов. В четверг, 11 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, с утра возможен туман, а затем его сменит небольшой дождь, который тоже продлится недолго.Ветер сегодня сменит два направления: восточное и юго-западно. Скорость его порывов временами будет достигать 4-7 метров в секунду.Атмосферное давление пойдет на повышение и составит 72-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 93 до 100 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Ростове-на-Дону на 10 февраля 2021 года: туманный и пасмурный день ожидает ростовчан.Мы узнали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 10 февраля 2021 года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!