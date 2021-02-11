В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 125 человек. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились с учетом Ростова 347 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 67 662.39,2% заболевших — жители в возрасте от 46 до 65 лет. 28% зараженных от 18 до 45 лет, 19,3% — от 66 до 79 лет. 6,6% зараженных — пенсионеры старше 80 лет; 6,9% — дети.Лечение в стационарах получают 2086 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам инвазивной вентиляции легких. На неинвазивной ИВЛ находятся 177 человек.За сутки от коронавируса скончались еще 27 человек. Среди них — 15 женщин от 56 до 84 лет и 12 мужчин от 53 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Таким образом, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 2 884 человека.Вылечились еще 393 пациента. Число выздоровевших достигло 57 836 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация участников Парада Победы стартовала в Ростове-на-ДонуВсего в Южном военном округе привили более 23 тысяч военнослужащих (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.