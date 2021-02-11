Ростовчанин стал жертвой интернет-мошенника в отчаянной надежде сохранить брак. Дело в том, что у жителя Октябрьского района донской столицы давно не ладилось с женой. 38-летний Сергей Иванов (имя изменено – прим. ред.) и его 36-летняя жена постоянно ругались, даже по пустякам. После каждого скандала женщина заявляла мужу, что больше не любит его и грозила бросить.Что только не делал мужчина, чтобы вновь разжечь любовную искру: дарил цветы, вновь и вновь признавался в пылких чувствах. Но все было тщетно.Как-то Сергей поделился своей бедой в разговоре с приятелем. Знакомый посоветовал несчастному в браке мужчине воспользоваться услугами мага. И тут же скинул в «Ватсап» ссылку на сайт ясновидящего.СВЕЧИ И АЛЫЕ ЛЕНТЫНе долго думая, Сергей написал незнакомцу, утверждавшему, что он колдун. Тот довольно быстро откликнулся. Правда, своих каких-либо не виртуальных координат маг не торопился давать. Объяснял все большой занятостью и огромным потоком клиентов. Сергей описал проблему, а ясновидящий уверил, что очень быстро ее решит. Но для этого потребовал деньги для покупки магических материалов – специальные заговоренные свечи, редкие травы, алые ленты и тому подобную магическую бутафорию.Как позже рассказал Сергей полицейским, колдун так убедительно говорил о своих способностях, что он не сомневался – вскоре обретет личное счастье. Поэтому перевел оплату. Вначале сумма была сравнительно небольшой – несколько десятков тысяч рублей. Колдун после транзакции ответил, что приступил к работе. Правда, отметил ясновидящий, потрудиться придется и самому Сергею.- Псевдо-маг сказал потерпевшему, чтобы тот выполнил в определенное время необходимые действия, среди них, – прочитал ритуальный текст, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.Но в обещанное время эффект почему-то не наступил. Скандалы с женой продолжались. Маг объяснил это тем, что у женщины – крепкое энергетическое поле, которое необходимо «пробить». А для этого требуется более мощный ритуал, и соответственно, очередные финансовые вложения.ТОЧКУ В КОЛДОВСТВЕ ПОСТАВИЛА ЖЕНАСергей переводил незнакомцу деньги два месяца. За это время доверчивый ростовчанин «спустил» на эзотерику почти все свои накопления – полтора миллиона рублей. Возможно, мужчина и дальше бы верил псведо-магу и продолжал бы ему платить. Но точку в этой «магической» истории поставила жена. Она просто ушла от Сергея и перестала отвечать на звонки. Только тогда мужчина понял, что маг - мошенник.Сергей сразу написал заявление в полицию. Как рассказали в пресс-службе донского полицейского главка, следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители пытаются выяснить, где находится псевдо-маг.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Доверилась лже-банкиру: телефонный мошенник обокрал жительницу Ростовской областиВ полиции возбудили уголовное дело (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.