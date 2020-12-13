Доверилась лже-банкиру: телефонный мошенник обокрал жительницу Ростовской области

После беседы с лже-банкиром женщина обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Зверево Ростовской области поступило заявление от местной жительницы о краже 245 тысяч рублей. Женщина поддалась на уговоры мошенника, действовавшего по популярной сейчас схеме.

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что является работником отдела безопасности одного из банков. Лже-банкир убедил пострадавшую в том, что с ее счета пытаются снять сбережения злоумышленники. Чтобы избежать риска, он рекомендовал сообщить реквизиты банковской карты, а заодно и информацию из секретного смс-сообщения. Затем лже-банкир попрощался и перестал выходить на связь. Со счета потерпевшей он снял все средства.

В МВД возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета, рассказали в управлении ведомства по Ростовской области. Сейчас полицейские пытаются найти злоумышленника.

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