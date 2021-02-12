"Люди могут встретиться и спустя 60 лет": Как бывшая полицейская помогает людям найти друг друга

Многим приходится всю жизнь искать родственников.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жительница Таганрога Лариса 15 лет проработала в полиции, а после службы посвятила себя поиску пропавших людей. Сейчас 56-летняя женщина помогает встретиться разлученным когда-то родителям и детям, братьям и сестрам, да и просто потерявшим контакты возлюбленным. Свои мотивы Лариса объясняет просто — она сама всю жизнь ищет родственников.
СТАЛА БОГАЧЕ НА 200 РОДСТВЕННИКОВ
Отец Ларисы скончался, когда она была еще маленькой девочкой. После этого связь с семьей по его линии оборвалась. Когда-то женщине самой волонтеры помогли найти несколько сотен родственников.
— Я искала родственников с 16 лет. Но все эти попытки были безуспешны. Это была очень большая семья, всех разбросало по разным уголкам бывшего СССР. В 2008 году мне стали помогать волонтеры из разных городов. И вот, однажды я стала богаче сразу на 200 (!) родственников, — вспоминает Лариса.
С тех пор женщина решила — «раз помогли мне, помогу и я». Сейчас у нее дома десятки аккуратных папок с именами тех, кто ищет, и кого хотят найти. Чтобы восстановить истории людей, она может годами по ниточке распутывать давние события и собирать детали.
ПОМОГ ОПЫТ В ПОЛИЦИИ
Лариса действует как настоящий сыщик — ищет зацепки в интернете и справочниках, опрашивает людей. Помог, по ее словам, профессиональный опыт — 15 лет она проработала в милиции.
— Никаких хитрых способов не существует — только усидчивость и логика. Ищу людей в соцсетях людей с похожими фамилиями, пишу им, расспрашиваю. Если речь о Таганроге, то просто беру старый телефонный справочник и всех обзваниваю. Люди, как правило, общались давно, поэтому это может быть полезнее, чем интернет, — рассказывает Лариса.
По словам Ларисы, иногда телефонный справочник эффективнее интернета.
Фото: Анастасия Осипова
Все данные аккуратно заносятся в папку. В последние годы десятки разрозненных документов удалось собрать в единые истории. Одни — со счастливым концом, другие — с печальным, а некоторые - скорее всего, только начало нового.
НАШЛА ДОЧЬ СПУСТЯ 60 ЛЕТ
Часто люди ищут бросивших их когда-то родителей. Они готовы простить предательство и годы в детдоме. Однако такие поиски редко приводят к желаемому. Выясняется, что мать и отец уже погибли или же просто не хотят общаться с ребенком. Однако на памяти Ларисы есть случай, который можно назвать не просто исключением, а чудом.
— Эта история началась в конце 40-х в Таганроге. Пара не могла завести детей, у жены не получалось забеременеть. А на соседней улице жила совсем юная девушка. Она влюбилась в мужчину и родила от него. Он от супруги не ушел, но и от дочери не отказался. Периодически брал ребенка к себе. А однажды взял и не вернул – увез с собой во Владивосток.
Девочка подросла и начала разыскивать родную мать. Волонтеры нашли родительницу, когда женщине было уже 63 года.
— Помню, как я пришла проверить данные, а мне открыла незнакомка — почти копия этой женщины, - вспоминает волонтер. - Это была ее сводная сестра. Она сразу все поняла, сказала, что мать тоже ищет старшую. Мать и дочь встретились.
Поиски родителей не всегда заканчиваются счастливо.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
"ВОЗЬМЕМ ТОЛЬКО ОДНОГО РЕБЕНКА"
Страшные истории связаны и с Великой Отечественной. Люди погибали или просто терялись, семьи распадались. Попавших в детдом братьев и сестер моли разлучить. Такая история произошла в далеком 1947-м.
— Сестра и брат попали в детский дом тогда, когда отец ушел на фронт, а мать погибла, - рассказывает собеседница. - После войны мужчина приехал и забрал только сына, а девочку оставил. Его новая жена сказала — возьмем только одного ребенка.
Девочка выросла и решила найти родного брата. Но судьба свела их только в преклонном возрасте. Волонтеры нашли мужчину в больнице, где он лежал после инфаркта.
— Мы не могли с ним поговорить напрямую и обратились к его жене, - говорит Лариса. - Она сначала не поверила. Тогда мы стали рассказывать ей истории из его детства: как упал с качелей, как играл с сестрой, когда они только попали в детдом.
Брат и сестра все-таки встретились, но провели вместе немного времени. Спустя месяц мужчина ушел на работу, забыв лекарство. Он скончался - прихватило сердце.
НАШЕЛ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ
Но истории в копилке Ларисы бывают и не такими горькими. Иногда друг друга ищут бывшие одноклассники, иногда — потерявшие связь влюбленные. Так, таганоженка помогла мужчине найти первую любовь. Он учился с той девушкой в институте, но на втором курсе она переехала в другой город.
— Выяснилось, что когда-то они даже работали в одном городе по распределению, но так и не встретились, - улыбается волонтер. - Оба женились, завели детей: у нее - сын, у него - дочь. Оба развелись. И вот спустя много лет снова встретились.
Чем закончилась эта история, Лариса не знает. Она редко интересуется дальнейшей судьбой искавших и найденных. Ее дело — помочь им встретиться.
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