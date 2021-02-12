"Люди могут встретиться и спустя 60 лет": Как бывшая полицейская помогает людям найти друг друга

Многим приходится всю жизнь искать родственников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Таганрога Лариса 15 лет проработала в полиции, а после службы посвятила себя поиску пропавших людей. Сейчас 56-летняя женщина помогает встретиться разлученным когда-то родителям и детям, братьям и сестрам, да и просто потерявшим контакты возлюбленным. Свои мотивы Лариса объясняет просто — она сама всю жизнь ищет родственников.

СТАЛА БОГАЧЕ НА 200 РОДСТВЕННИКОВ

Отец Ларисы скончался, когда она была еще маленькой девочкой. После этого связь с семьей по его линии оборвалась. Когда-то женщине самой волонтеры помогли найти несколько сотен родственников.

— Я искала родственников с 16 лет. Но все эти попытки были безуспешны. Это была очень большая семья, всех разбросало по разным уголкам бывшего СССР. В 2008 году мне стали помогать волонтеры из разных городов. И вот, однажды я стала богаче сразу на 200 (!) родственников, — вспоминает Лариса.

С тех пор женщина решила — «раз помогли мне, помогу и я». Сейчас у нее дома десятки аккуратных папок с именами тех, кто ищет, и кого хотят найти. Чтобы восстановить истории людей, она может годами по ниточке распутывать давние события и собирать детали.

ПОМОГ ОПЫТ В ПОЛИЦИИ

Лариса действует как настоящий сыщик — ищет зацепки в интернете и справочниках, опрашивает людей. Помог, по ее словам, профессиональный опыт — 15 лет она проработала в милиции.

— Никаких хитрых способов не существует — только усидчивость и логика. Ищу людей в соцсетях людей с похожими фамилиями, пишу им, расспрашиваю. Если речь о Таганроге, то просто беру старый телефонный справочник и всех обзваниваю. Люди, как правило, общались давно, поэтому это может быть полезнее, чем интернет, — рассказывает Лариса.

По словам Ларисы, иногда телефонный справочник эффективнее интернета. Фото: Анастасия Осипова

Все данные аккуратно заносятся в папку. В последние годы десятки разрозненных документов удалось собрать в единые истории. Одни — со счастливым концом, другие — с печальным, а некоторые - скорее всего, только начало нового.

НАШЛА ДОЧЬ СПУСТЯ 60 ЛЕТ

Часто люди ищут бросивших их когда-то родителей. Они готовы простить предательство и годы в детдоме. Однако такие поиски редко приводят к желаемому. Выясняется, что мать и отец уже погибли или же просто не хотят общаться с ребенком. Однако на памяти Ларисы есть случай, который можно назвать не просто исключением, а чудом.

— Эта история началась в конце 40-х в Таганроге. Пара не могла завести детей, у жены не получалось забеременеть. А на соседней улице жила совсем юная девушка. Она влюбилась в мужчину и родила от него. Он от супруги не ушел, но и от дочери не отказался. Периодически брал ребенка к себе. А однажды взял и не вернул – увез с собой во Владивосток.

Девочка подросла и начала разыскивать родную мать. Волонтеры нашли родительницу, когда женщине было уже 63 года.

— Помню, как я пришла проверить данные, а мне открыла незнакомка — почти копия этой женщины, - вспоминает волонтер. - Это была ее сводная сестра. Она сразу все поняла, сказала, что мать тоже ищет старшую. Мать и дочь встретились.

Поиски родителей не всегда заканчиваются счастливо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"ВОЗЬМЕМ ТОЛЬКО ОДНОГО РЕБЕНКА"

Страшные истории связаны и с Великой Отечественной. Люди погибали или просто терялись, семьи распадались. Попавших в детдом братьев и сестер моли разлучить. Такая история произошла в далеком 1947-м.

— Сестра и брат попали в детский дом тогда, когда отец ушел на фронт, а мать погибла, - рассказывает собеседница. - После войны мужчина приехал и забрал только сына, а девочку оставил. Его новая жена сказала — возьмем только одного ребенка.

Девочка выросла и решила найти родного брата. Но судьба свела их только в преклонном возрасте. Волонтеры нашли мужчину в больнице, где он лежал после инфаркта.

— Мы не могли с ним поговорить напрямую и обратились к его жене, - говорит Лариса. - Она сначала не поверила. Тогда мы стали рассказывать ей истории из его детства: как упал с качелей, как играл с сестрой, когда они только попали в детдом.

Брат и сестра все-таки встретились, но провели вместе немного времени. Спустя месяц мужчина ушел на работу, забыв лекарство. Он скончался - прихватило сердце.

НАШЕЛ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ

Но истории в копилке Ларисы бывают и не такими горькими. Иногда друг друга ищут бывшие одноклассники, иногда — потерявшие связь влюбленные. Так, таганоженка помогла мужчине найти первую любовь. Он учился с той девушкой в институте, но на втором курсе она переехала в другой город.

— Выяснилось, что когда-то они даже работали в одном городе по распределению, но так и не встретились, - улыбается волонтер. - Оба женились, завели детей: у нее - сын, у него - дочь. Оба развелись. И вот спустя много лет снова встретились.

Чем закончилась эта история, Лариса не знает. Она редко интересуется дальнейшей судьбой искавших и найденных. Ее дело — помочь им встретиться.

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