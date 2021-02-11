Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 15 февраля 2021 года: рассказываем о послаблениях. Документ об изменениях подписал 11 февраля Василий Голубев.Со следующий недели на профессиональные соревнования будут пускать больше зрителей. На стадионах разрешат занимать половину всех мест. До 50 процентов увеличат допустимую вместимость залов в кинотеатрах.В торговых центрах снова откроются ледовые катки и фуд-корты. Кроме того, будет разрешена работа непродовольственных ярмарок.Изменения коснутся и пункта о возобновлении плановой медпомощи. В частности, высокотехнологическую помощь будут оказывать в полном объеме.Кроме Ростова-на-Дону послабления начнут действовать и в большинстве других городов и районов области. Исключение составили девять территорий: Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский. По итогам мониторинга они попали в так называемую «красную зону». К этой категории относят те территории, где сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом.Напомним, города и районы области условно разделили на благоприятные и неблагоприятные по эпидобстановке. Власти решили ужесточать или смягчать ограничения отдельно в каждой территории.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВласти могут ужесточить ограничения в некоторых территориях Ростовской областиРайоны и города с благоприятной обстановкой, напротив, ждут послабления. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.