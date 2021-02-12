Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 февраля 2021 года: общее число зараженных перевалило за 67,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 347 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 12 февраля прирост за сутки - 347 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 67 662 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 347 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 205 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 884 дончан. Выздороветь удалось 57 836 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1610. Коэффициент распространения инфекции – 0,96.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 49 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (125), Таганроге (15), Азовском (13) районе, Новочеркасске (12), Неклиновском (12), Батайске (11), Егорлыкском (10), Белокалитвинском (9), Сальском (9), Миллеровском (8), Зерноградском (7) районах, Шахтах (6), Константиновском (6), Матвеево-Курганском (6), Семикаракорском (6), Тарасовском (6), Тацинском (6) районах, Новошахтинске (5), Багаевском (5), Заветинском (5), Зимовниковском (5), Кагальницком (5), Мясниковском (4), Песчанокопском (4), Цимлянском (4), Чертковском (4) районах, Гукове (3), Морозовском (3), Октябрьском (3), Пролетарском (3) районах, Волгодонске (2), Звереве (2), Каменске-Шахтинском (2), Аксайском (2), Верхнедонском (2), Волгодонском (2), Обливском (2), Ремонтненском (2) районах, Азове (1), Боковском (1), Веселовском (1), Дубовском (1), Каменском (1), Красносулинском (1), Куйбышевском (1), Мартыновском (1), Орловском (1), Родионово-Несветайском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28% - от 18 до 45 лет, 39,2% - от 46 до 65 лет, 19,3% - от 66 до 79 лет, 6,6% - старше 80 лет, 6,9% - дети. В стационарах содержатся 2 086 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 15 женщин, 56, 58, 62, 63, 64, две по 67 лет, 68, 69, 77, две по 79 лет, 81, 83, 84 лет, и 12 мужчин – 53, 60, 63, 64, 73, два по 74 года, 79, 80, 81, 82, 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 10 779 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 732,09 тысячи исследований.

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