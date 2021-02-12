Погода в Ростове-на-Дону на 12 февраля 2021 года: температура воздуха поднимется до +14 градусов. В этот день ростовчане могут сбросить с себя всю теплую одежду и одеться по-весеннему. Жаль только, что весна будет недолгой - уже к вечеру резко похолодает.В утренние часы будет довольно тепло - от плюс 5 до плюс 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 12 до плюс 14 градусов. К вечеру температура резко упадет - с плюс 11 до плюс 1 градуса. В пятницу, 12 февраля, в донской столице в течение всего дня ожидается переменная облачность - иногда будет даже проглядывать солнце. По прогнозам синоптиков, с утра и вечером возможен дождь.Ветер сегодня сменит два направления: юго-восточное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-18 метров в секунду.Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 744-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 60 до 99 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Ростове-на-Дону на 11 февраля 2021 года: облачность и небольшой дождь ждут ростовчан.Мы узнали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 11 февраля 2021 года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!