Высокопоставленный полицейский областного главка вместе с тестем придумали и воплотили в жизнь невиданную по своему размаху аферу с углем.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах региона, тесть полицейского Алексей Петров (ими изменено – прим. ред.) владел в Новошахтинске обогатительной фабрикой. Правда, лицензии на работу предприятия не было. Вначале бизнесмен хотел ее получить, но документ обошелся бы в несколько десятков миллионов рублей. Тогда Алексей рассказал об этой ситуации своему зятю - сотруднику полиции Игорю Серову (имя изменено – прим. ред)СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯДПодполковник, понимая, что угольное обогатительное предприятие в шахтерском городке – вещь весьма и весьма прибыльная, предложил тестю начать работу без лицензии. В свою очередь, полицейский обещал «прикрыть» родственника: благо, должность, звание и связи позволяли решить практически любые проблемы с законом.Работа закипела и начала приносить немалую прибыль. Тогда подполковник, который раньше лишь оказывал покровительство, стал и сам активно принимать участие в угольном бизнесе. При этом в документах предприятия он нигде не числился.Зато бизнес процветал. У компании появились постоянные клиенты. Несколько десятков предпринимателей постоянно привозили в Новошахтинск угольные породы, чтобы очистить их от известняка и других примесей.РАСПЛАТАКак сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области, почти за два года такая деятельность предприимчивых коммерсантов нанесла государству особо крупный ущерб на сумму более 93 миллионов рублей. В свою очередь, сам подполковник заработал на этом больше 126 миллионов.Отметим, что в органах внутренних дел мужчина уже не работает. Также Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал экс-полицейского виновным сразу по нескольким статьям: «Незаконное предпринимательство», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество».Мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в размере 850 тысяч рублей. Еще осужденный был лишен звания «подполковник полиции». А вот его тестю вынесли более мягкое наказание – четыре с половиной года в колонии общего режима.Подсудимые были не согласны с таким решением и подали апелляцию. Однако это ни к чему не привело.- Апелляционный суд оставил приговор без изменений, - подытожили в пресс-службе силового ведомства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Дону экс-сотрудник ГИБДД собирал с инспекторов мзду в 150 тысяч рублей, считают следователиЭти деньги, по версии правоохранителей, он передавал своему руководителю (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.