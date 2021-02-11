На Дону экс-сотрудник ГИБДД собирал с инспекторов мзду в 150 тысяч рублей, считают следователи

По версии следствия, высокопоставленный полицейский требовал деньги с подчиненных в обмен на покровительство Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новочеркасске (Ростовская область) следователи подозревают в участии в схеме взяточничества двух уже бывших сотрудников ГИБДД.

Следователи считают, что старший лейтенант полиции ежемесячно собирал деньги с инспекторов дорожно-постовой службы, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона. Как отметил собеседник издания, с подчиненных мужчина требовал 150 тысяч рублей каждый месяц.

Следователи не исключают, что в дальнейшем подозреваемый передавал деньги своему начальнику. Тот, в свою очередь, оказывал покровительство по службе. По версии следствия, с инспекторов полицейский-посредник собрал в общей сложности около 600 тысяч рублей.

Сейчас в отношении старшего лейтенанта возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». В отношении его начальника - дело по статье «Получение взятки».

Оба мужчины уволены из органов внутренних дел. Если суд признает вину старшего лейтенанта, он может сесть в тюрьму на четыре года, а его руководитель – на срок до 12 лет.

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