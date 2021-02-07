Профессор ростовского вуза брала взятки с помощью ассистента, считает следствие

Ассистент выступал посредником, убеждены следователи. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Следственный комитет (СК) по Ростовской области расследует инцидент в одном из ростовских вузов. Следователи считают, что одна из ведущих преподавателей совместно с работником кафедры брали мзду со студентов.

Наличные от студента средних курсов профессор вуза взяла в первой половине 2017 года. За 35 тысяч рублей она согласилась принять зачет. Деньги студент передал не лично профессору, а посреднику – ассистенту кафедры. В Следственном комитете не уточняют, взяли ли подозреваемых с поличным. Дело расследуют специалисты отдела СК в Октябрьском районе.

Уголовное дело в отношении преподавателя правоохранители возбудили по статье о взяточничестве. Ассистента подозревают в посредничестве, сообщили в пресс-службе СК по Ростовской области. Следствие еще не завершено, оперативники намерены выяснить, не брали ли подозреваемые взятки у других студентов, пояснили в ведомстве.

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