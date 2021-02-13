Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 февраля 2021 года: число зараженных увеличилось на 345 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 345 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону на 13 февраля прирост за сутки - 345 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 68 007 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 345 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 212 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 909 дончан. Выздороветь удалось 58 234 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1618. Коэффициент распространения инфекции – 0,96.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 44 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (123), Таганроге (15), Неклиновском (13) районе, Новочеркасске (12), Сальском (12) районе, Азове (10), Белокалитвинском (10), Миллеровском (10) районах, Батайске (8), Новошахтинске (8), Зерноградском (8), Константиновском (8), Азовском (7), Егорлыкском (7), Тацинском (7), Аксайском (6), Кагальницком (6), Семикаракорском (6), Тарасовском (6), Багаевском (5), Матвеево-Курганском (5), Мясниковском (5), Песчанокопском (4), Цимлянском (4), Чертковском (4) районах, Гукове (3), Зимовниковском (3), Октябрьском (3), Пролетарском (3) районах, Волгодонске (2), Звереве (2), Каменске-Шахтинском (2), Шахтах (2), Заветинском (2), Красносулинском (2), Милютинском (2), Морозовском (2), Родионово-Несветайском (2), Боковском (1), Веселовском (1), Волгодонском (1), Мартыновском (1), Ремонтненском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 25,8% - от 18 до 45 лет, 39,4% - от 46 до 65 лет, 21,7% - от 66 до 79 лет, 6,4% - старше 80 лет, 6,7% - дети. В стационарах содержатся 2 064 пациента. Новыми жертвами коронавируса стаи 14 женщин, 58, 62, две по 66 лет, 75, 79, 80, 81, три по 83 года, 85, 88, 91 лет, и 11 мужчин – 47, 62, 63, 65, 67, 70, 71, два по 80 лет, 83, 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 10 563 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 742,66 тысячи исследований.

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